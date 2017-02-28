В Каракалпакстане налоговики отобрали у мужчины-инвалида два мешка риса

Безработный житель города Кунград в Каракалпакстане Одил-ака рассказал репортеру «Озодлика» о том, что на местном рынке сотрудники налоговой инспекции отобрали у него два мешка риса, заявив, что у мужчины-инвалида не имеется патента. Собеседник говорит, что хотел продать рис, а на вырученные деньги купить одежду для своих детей. Представители Государственного налогового комитета Узбекистана заявили нашему радио, что если рис или другая сельхозпродукция были выращены на приусадебном участке местных жителей, то при продаже своей продукции патент им не требуется.

В беседе с репортером «Озодлика» отец четверых детей Одил-ака из города Кунград в Каракалпакстане рассказывает, что привез на местный рынок два мешка риса, но за короткое время оказался в поле зрения сотрудников налоговой инспекции, которые отобрали у него товар.

– Принес на рынок 123 килограмма риса, хотел продать и на вырученные деньги купить одежду детям. Но ко мне подошли двое парней, отобрали рис, заявив: «Мы с районной налоговой инспекции, у тебя нет патента». Потом заставили меня подписать какие-то бумажки, обещали вернуть рис и ушли. Но когда я пошел в налоговую инспекцию, там не было не только моего риса, но и тех парней, – жалуется житель Каракалпакстана.

Репортер нашего радио обратился за комментарием в информационный центр Государственного налогового комитета Узбекистана.

Советник по правовым вопросам Государственного налогового комитета в беседе с нашим репортером заявил, что гражданину не требуется патент в случае, если он осуществляет розничную торговлю продукции, выращенной на своем приусадебном участке.

– Если он сможет доказать, что рис был выращен на его приусадебном участке, то он спокойно может продавать его. Ему нужно будет получить справку из махаллинского комитета, в котором написано о том, что он выращивает рис на своем приусадебном участке. Затем он может пойти на базар, купить место и продавать свой товар. В противном случае, это будет считаться предпринимательской деятельностью. Тогда необходимо наличие патента. Если у торговца нет такого патента, то сотрудник налоговой инспекции имеет право конфисковать товар, – заявил советник по правовым вопросам Государственного налогового комитета Узбекистана.

Однако наш собеседник из Кунграда Одил-ака говорит, что на базарах города десятки людей торгуют без патента, но при этом сотрудники налоговой инспекции не забирают у них товар.

– На базаре более 30 человек продают рис. И только у одного из них имеется патент. Если бы тогда у меня при себе были деньги – 200 тысяч сумов, они не отобрали бы мой рис. Потом я узнал, что другие торговцы на рынке сообщают о конкурентах сотрудникам налоговой. Я ведь не мог взять патент за какие-то два мешка риса, – говорит Одил-ака.

Но советник Государственного налогового комитета заявил, что наличие патента необходимо вне зависимости от количества продаваемого товара.

В Узбекистане не редко происходят стычки между сотрудниками налогового органа и торговцами.

В большинстве случаев налоговики конфисковывают товар без документов.

В апреле прошлого года «Озодлик» сообщал о том, как налоговики отобрали у малоимущего жителя Джизакской области 110 килограммов риса. В беседе с нашим репортером собеседник говорил, что на вырученные от продажи риса деньги он должен был прокормить троих детей.

При использовании наших материалов ссылка на «Озодлик» обязательно