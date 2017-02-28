Путин пообещал решить проблему с въездом в РФ высланных граждан Таджикистана (видео)

Владимир Путин по итогам своего визита в Таджикистан пообещал, что Москва и Душанбе «решат проблему», связанную с запретом на въезд в РФ высланных граждан Таджикистана.

Делегации Таджикистана и России рассмотрели вопросы трудовой миграции. Cообщается, что Эмомали Рахмон попросил Москву об амнистии тех трудовых мигрантов, которые не совершали серьезных правонарушений на территории России. Владимир Путин пообещал решить эту проблему.

«Наряду с учебой таджикской молодежи в России, актуальными остаются вопросы строительства новых средних общеобразовательных школ с русским языком обучения в Таджикистане, а также обеспечения таджикских образовательных учреждений преподавателями русского языка, учебниками и пособиями», сказано в заявлении.

Таджикистан и России продолжат сотрудничество в сельском хозяйстве, текстильной и горнорудной промышленности, энергетике, включая нефтегазовую отрасль, говорится в заявлении для журналистов по итогам официального визита президента РФ Владимира Путина в Душанбе.

«Было выражено обоюдное стремление к развитию военно-технического сотрудничества, прежде всего, по линии модернизации вооруженных сил Таджикистана в интересах укрепления обороноспособности страны и обеспечения региональной безопасности», говорится в заявлении.

Владимир Путин во Дворце Нации​ вручил Эмомали Рахмону орден Александра Невского за большой личный вклад в укрепление двусторонних отношений и сотрудничества между двумя странами.