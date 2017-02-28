Предприниматель-миллиардер стал министром торговли США

Сенат утвердил 79-летнего Уилбура Росса министром торговли США.

В понедельник Сенат Конгресса США утвердил Уилбура Росса, инвестора-миллиардера, в должности министра торговли США.

В качестве министра торговли 79-летний Уилбур Росс будет играть ключевую роль в пересмотре системы внешнеторговых отношений США. Одним из важных тезисов предвыборной кампании Дональда Трампа был тезис о том, что многие торговые договоры, заключенные США в последние десятилетия, ущемляют интересы американских производителей. После прихода в Белый дом Дональд Трамп дезавуировал подпись Соединенных Штатов под договором о Транстихоокеанском торговом партнерстве и заявил о необходимости пересмотра Договора о североамериканской зоне свободной торговли.

Ожидается, что министерство торговли во главе с Россом будет более активно защищать интересы американских производителей, в том числе, вводя тарифы в отношении иностранных производителей-нарушителей торговых соглашений. Уилбур Росс сделал соответствующие заявления во время сенатских слушаний.

Уиллбур Росс был утвержден подавляющим большинством голосов. Противники назначения настаивали на том, что в роли инвестора Росс способствовал переводу американскими компаниями своего производства за границу. Его сторонники считают, что опыт предпринимателя и инвестора поможет ему стать эффективным министром торговли.