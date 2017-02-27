Джемилев: около 20 тысяч крымских татар покинули полуостров с 2014 года

Около 20 тысяч крымских татар покинули Крым после аннексии Россией в 2014 году. Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. По его словам, подконтрольные Кремлю власти полуострова создают различные условия, чтобы татары сами уехали. Согласно переписи 2001 года, в Крыму жило около 250 тысяч крымских татар.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Аннексию не признали большинство стран мира, США и Европейский союз ввели ряд экономических санкций. В апреле прошлого года министерство юстиции России внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.

В декабре ООН признала Россию государством-оккупантом. В резолюции осуждается ущемление прав человека на полуострове, в том числе крымских татар и украинцев. Документ призывает Москву отменить решение о признании меджлиса экстремистской организацией. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».