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Новости

Иранский фильм «Коммивояжер» получил «Оскар»

Вручение награды Американской киноакадемии американке иранского происхождения, инженеру Ануше Ансари (вторая справа), представляющей иранского кинорежиссера Асгара Фархади, чья кинокартина «Коммивояжер» стала обладателем премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Вручение награды Американской киноакадемии американке иранского происхождения, инженеру Ануше Ансари (вторая справа), представляющей иранского кинорежиссера Асгара Фархади, чья кинокартина «Коммивояжер» стала обладателем премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

«Коммивояжер», фильм иранского режиссера Асгара Фархади, стал обладателем награды Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Фархади отказался от участия в церемонии вручения премии «Оскар» 26 февраля в знак протеста против ныне приостановленного указа президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в Соединенные Штаты для путешествующих из семи стран с преимущественно мусульманским населением, включая Иран.

Из распространенного в прошлом месяце от имени Фархади заявления следует, что бойкот церемонии вручения был объявлен «из уважения к народу Ирана и к народам других шести стран, к которым бесчеловечным законом, запрещающим въезд мигрантов в США, было проявлено неуважение».

«Разделение мира на категории «нас» и «наших врагов» создает страх, обманчивое оправдание для агрессии и войны», – говорится в этом заявлении.

Действие миграционных ограничений Трампа было приостановлено решением федерального судьи. Президент заявил, что его команда намерена вскоре представить новый вариант иммиграционного указа.

Драма «Коммивояжер» повествует об истории супружеской пары в Тегеране после пережитого супругой в собственной квартире нападения. В 2012 году обладателем премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» стала кинокартина Фархади «Развод Надера и Симин».

Обладателем премии в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм» в этом году стал сирийский фильм «Белые шлемы».

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