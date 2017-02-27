В Турции представлен фильм об Эрдогане

В Турции был представлен новый фильм о президенте страны Реджепе Тайипе Эрдогане в преддверии референдума по конституционным реформам, которые должны расширить его полномочия. Премьера картины «Глава» прошла 26 февраля – в день 63-летия Эрдогана. Ее показ в кинотеатрах начнется 3 марта.

16 апреля в Турции должен пройти референдум по изменениям в Конституцию. Реформы предполагают замену парламентской системы президентской и предоставляют президенту право выпускать указы, вводить чрезвычайное положение, назначать министров и распускать парламент. Оппоненты поправок заявляют, что они передадут Эрдогану слишком обширные полномочия и ослабят систему противовесов его власти.

Турецкого лидера в фильме играет известный актер Реха Бейоглу. Картина рассказывает о жизни Эрдогана до 1999 года. Режиссер Худаверды Явуз отрицает, что его фильм – это пропаганда, и настаивает, что президент Турции не принимал никакого участия в его создании.