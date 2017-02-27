Частный банк в Швейцарии подозревается в отмывании денег Гульнары Каримовой

В Швейцарии расследуют возможную причастность частного банка Lombard Odier к отмыванию денег, незаконно отправленных из Узбекистана. Федеральная прокуратура Швейцарии сообщила о возбуждении уголовного дела для того, чтобы проверить имел ли банк отношение к преступлению по отмыванию денег, предположительно принадлежащих старшей дочери покойного президента Ислама Каримова Гульнаре Каримовой.

Федеральная прокуратура Швейцарии сообщила о том, что действия отдельных сотрудников частного банка Lombard Odier с более чем 200-летней историей расследуются в течение определенного времени. По данным швейцарской прокуратуры, пока неизвестно, сколько именно человек причастны к предполагаемому преступлению.

В распространенном 23 февраля заявлении Федеральной прокуратуры Швейцарии сказано следующее: «Данные, установленные в ходе процесса расследования уголовного дела... проводятся следственные действия относительно заявлений о преступлении, связанном с отмыванием денег и причастных к нему лиц, в том числе относительно сведений о причастности к этому делу дочери бывшего президента Узбекистана».

По данным агентства Reuters, расположенный в Женеве частный банк Lombard Odier был основан в 1796 году. В 2012 году руководство банка обратилось к органам, проверяющим банковские операции по отмыванию денег, относительно своих подозрений о том, что поступающие на счет банка деньги могут быть незаконными.

Как пишет Reuters, пресс-секретарь банка подтвердил информацию о том, что заявления о подозрении в отмывании денег, незаконно отправленных из Узбекистана, расследуются в течение нескольких лет.

«Следствие до сих пор продолжается, банк полностью сотрудничает с соответствующими органами», цитирует слова пресс-секретаря банка Lombard Odier агентство Reuters.

Генпрокуратура Швейцарии с 2013 года ведет расследование в отношении старшей дочери покойного президента Узбекистана Гульнары Каримовой по подозрению в отмывании денег.

По данным американского издания Wall Street Journal, 9-10 декабря 2016 года швейцарские прокуроры при участии адвоката Грегуара Манжеа, назначенного властями защитником Каримовой, допросили дочь экс-главы Узбекистана. Встреча происходила в Ташкенте, а допрос занял в общей сложности 23 часа.

Это была первая встреча швейцарских прокуроров с Гульнарой Каримовой после того, как летом 2012 года Швейцария заморозила 800 миллионов долларов США на банковских счетах, которые предположительно принадлежат дочери Ислама Каримова.

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