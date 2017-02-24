На химзаводе в Фергане прогремел мощный взрыв, есть жертвы

На химическом заводе «Ферганаазот» в городе Фергане произошел мощный взрыв. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, в результате взрыва, произошедшего 23 февраля, приблизительно в 16:30 по местному времени, погибли люди. Однако точное количество человеческих жертв пока не сообщается.

Взрыв произошел во время ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе «Ферганаазота».

По официальным данным, при взрыве погибли и пострадали люди. Однако их точное количество пока неизвестно.

Для выяснения причин и обстоятельств ЧП создана правительственная комиссия. Также сообщается об оказании помощи семьям пострадавших.

«Ферганаазот» считается одним из крупнейших в Узбекистане предприятий по производству азотных удобрений. Завод производит карбамид и аммиачную селитру.

Завод «Ферганаазот», основанный в 1958 году, входит в структуру акционерного общества «Узкимесаноат».

«Озодлик» изучает новые подробности взрыва.

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