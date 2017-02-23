На химзаводе в Фергане произошел взрыв

На предприятии «Ферганаазот» в узбекском городе Фергана случился взрыв, несколько человек погибли, сообщила 23 февраля пресс-служба МЧС республики.

«В 16:30 при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе произошел взрыв. Имеются человеческие жертвы», – говорится в сообщении МЧС.

Количество погибших и раненых пока не сообщается. В Министерстве сообщили, что для выяснения причин и обстоятельств ЧП, а также для оказания помощи семьям пострадавших создана правительственная комиссия.

«Ферганаазот» – крупнейшее в Узбекистане предприятие по производству азотных удобрений. Его проектная мощность – 270 тысяч тонн карбамида и 350 тысяч тонн аммиачной селитры в год.