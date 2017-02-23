КНДР потребовала от «зловещей» Малайзии перестать расследовать убийство брата Ким Чен Ына

В Малайзии объявили в розыск по линии Интерпола четырех подозреваемых в причастности к смерти брата лидера КНДР Ким Чен Ына – Ким Чен Нама.

Объявленные в розыск – граждане Северной Кореи, заявил глава полиции Малайзии Кхали Абу Бакар.

Накануне малайзийская полиция назвала имена двух граждан КНДР, которые разыскиваются в дела о гибели брата лидера КНДР. Это северокорейский дипломат и сотрудник государственной авиакомпании.

Всего задержаны четыре человека, в том числе один гражданин Северной Кореи.

Пхеньян раскритиковал действия властей Малайзии, обвинив ее в преследовании «зловещей цели» и сотрудничестве с Южной Кореей при расследовании убийства сводного брата Ким Чен Ына.

Куала-Лумпур, «несет наибольшую ответственность за смерть гражданина КНДР, обладавшего дипломатическим паспортом, в международном аэропорту», передает ТАСС сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Также ЦТАК выражает уверенность «в причастности Сеула» к убийству. При этом имя и родственные связи погибшего в сообщении агентства не называются

Кроме того власти Северной Кореи обвинили Малайзию в желании придать «политическую окраску» делу о передаче тела Ким Чен Нама. Власти Малайзии отказываются выдавать тело напрямую представителям посольства Северной Кореи.

КНДР требует совместного расследования и предлагают направить «группу квалифицированных юристов», передает Reuters.

По предварительным данным, Ким Чен Нама 13 февраля отравили в аэропорту, когда он направлялся из Малайзии в Макао.

Ким Чен Нам, 45-летний сводный брат северокорейского лидера был убит в вэропорту Куала-Лумпура в Малайзии. Об этом сообщают Reuters и CNN со ссылкой на местную полицию

Ранее в полиции подтвердили, что северокорейский гражданин с фамилией Ким скончался 13 февраля по дороге из аэропорта в госпиталь.

Южнокорейские Yonhap и телеканал Chosun утверждают, что Ким Чен Нама, попавшего в немилость на родине, отравили – две женщины укололи его шприцем в аэропорту и скрылись на такси.



По другой версии, неизвестная женщина в 8 утра по местному времени подошла к Ким Чен Наму в зоне вылета аэропорта и набросила ему на голову платок, пропитанный какой-то жидкостью.



Брат северокорейского лидера почувствовал жжение в глазах, позднее он умер по дороге в клинику, сообщило малазийское издание Malaysiakini со ссылкой на полицию. Ким Чен Нам собирался лететь в Макао.

Ким Чен Нам – старший из братьев нынешнего главы КНДР – с 2010 года живет за пределами Северной Кореи и неоднократно публично высказывался против династического правления.

Ким Чен Нам и Ким Чен Ын – сыновья бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира, умершего в 2011 году, но у них разные матери.