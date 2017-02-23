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Узбекистан

В Узбекистане водитель демонстративно поджег себя возле здания милиции

Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

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Житель Хивинского района Хорезмской области Узбекистана Хурсанд Бабаджанов поджег себя возле здания РОВД. По словам источника «Озодлика» в правоохранительных органах, подобным действием водитель хотел показать свой протест сотрудникам Государственной службы безопасности дорожного движения, которые незаконно забрали его автомобиль. Хурсанд Бабаджанов госпитализирован в больницу с тяжелыми ожогами.

20 февраля житель 38-летний ремесленник Хурсанд Бабаджанов облил себя бензином и поджег возле здания районного отделения внутренних дел.

Как говорит «Озодлику» один из родственников Бабаджанова, в районное отделение милиции мужчина отправился в поисках справедливости:

– За два дня до самоподжога инспекторы службы безопасности дорожного движения арестовали его автомобиль и забрали на штрафную стоянку. Я не знаю, что произошло между ними. Но Хурсанд говорил, что сотрудники ГАИ незаконно арестовали его машину. 20 февраля он взял баклажку с бензином и отправился в РОВД. Позвал на улицу одного из сотрудников милиции, который имел отношение к аресту его автомобиля. Но когда разговор между ними не получился, Хурсанд сначала облил бензином себя, а затем сотрудника милиции. Но когда он зажег спичку, милиционер откинул с его рук баклажку с бензином и смог убежать. Но в Хурсанда попала искра от спички и он загорелся, – говорит нашему репортеру родственник мужчины, устроившего самоподжог возле здания милиции.

Не представившийся сотрудник УВД Хорезмской области подтвердил репортеру «Озодлика» информацию о том, что житель Хивинского района Хурсанд Бабаджанов устроил самоподжог в знак протеста против действий сотрудников Государственной службы безопасности дорожного движения, которые арестовали его автомобиль. Однако он опроверг информацию о том, что мужчина хотел поджечь сотрудника милиции:

– По данным, которые я получил в РОВД Хивинского района, инспекторы службы безопасности дорожного движения остановили его автомобиль, так как он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Затем забрали машину на штрафную стоянку. Я не знаю, почему он устроил самоподжог, возможно, хотел напугать инспекторов. Но то, что он хотел поджечь одного из инспекторов – полная ложь, – заявил нашему репортеру представитель УВД Хорезмской области.

По его словам, сотрудникам милиции удалось за минуту потушить горящего мужчину и госпитализировать в больницу.

Не представившийся врач Хорезмской областной больницы сообщил «Озодлику», что состояние Хурсанда Бабаджанова врачи оценивают как средней тяжести:

– Он получил 65-70 процентов ожогов тела. Состояние тяжелое. Мы проводим все необходимые процедуры, – сказал хорезмский врач.

По факту самосожжения 38-летнего ремесленника Хурсанда Бабаджанова возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства». Этим делом занимается прокуратура Хивинского района.

Репортеру «Озодлика» не удалось получить комментарий в районной прокуратуре.

В последние годы в Узбекистане встречаются случаи самоподжогов, которые совершаются людьми в знак протеста против бесправия и несправедливости.

22 июля прошлого года 42-летний инвалид второй группы Шербай Райимов поджег себя напротив здания Службы национальной безопасности (СНБ) по Шерабадскому району Сурхандарьинской области. Мужчина умер в больнице спустя четыре дня после самоподжога.

16 декабря 2014 года 27-летняя жительница села «Рабат» в Кушрабадском районе Самаркандской области в коровнике облила себя бензином и подожгла. Она скончалась на месте.

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