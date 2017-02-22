В Узбекистане подготовили фильм об Андижанских событиях (видео)

В Узбекистане показали документальный фильм о событиях, происшедших 12-13 мая 2005 года в Андижане. Фильм называется «Олтин водийни титратган кун» («День, потрясший Золотую долину»).

«На кадрах запечатлены действия террористов, приезд на место события первого президента Узбекистана Ислама Каримов, приведены подробности, связанные с предотвращением государственного переворота в республике», пишет Podrobno.uz.

В основу документального фильма лег отчет Генеральной прокуратуры перед комиссией Олий Мажлиса Узбекистана о ходе расследования Андижанских событий. 7 сентября 2005 года он был опубликован в республиканской прессе.

Однако, по данным международных организаций и очевидцев тех событий, 13 мая 2005 года в узбекском городе Андижан были расстреляны тысячи людей, вышедшие на мирную демонстрацию протеста.

По официальным данным правительства Узбекистана, во время этих событиях погибло 187 человек. Однако в последующие дни поступало множество сообщений о массовых захоронениях, появившихся вокруг Андижана. Некоторые поговаривали, что были случаи захоронения по три тела в одной могиле, чтобы скрыть количество погибших.

Многие очевидцы тех событий говорят, что вечером 13 мая были убиты сотни, а возможно, и тысячи человек.

Ряд авторитетных международных организаций призвали официальный Ташкент провести независимое международное расследование по Андижанским событиям.

Международная правозащитная организация Хьюман Райтс Вотч (Human Rights Watch) назвала кровопролитие в Андижане «резней».

Но официальный Ташкент утверждает, что насилие в Андижане совершили члены религиозно-экстремистского течения «Акрамия», созданного узбекистанцем Акрамом Юлдашевым, и отказывается провеси независимое расследование событий в Андижане.