Несостоявшийся рейс Душанбе-Ташкент: каждая из сторон представила свою версию

Министерство транспорта Таджикистана заявило, что узбекская сторона отказалась принять первый регулярный рейс по направлению Душанбе-Ташкент из соображений безопасности. В свою очередь, Ташкент утверждает, что таджикский перевозчик «Сомон Эйр» своевременно не предоставил необходимую документацию на осуществление запланированного на 20 февраля рейса.

Шерали Ганджалзода, заместитель министра транспорта Таджикистана, сообщил 21 февраля репортеру радио «Озоди» следующее: «Накануне нас известили по телефону, что запланированный рейс не состоялся из соображений безопасности. Однако мы так и не получили разъяснений, что это могло бы значить. Хотя узбекская сторона на переговорах в Ташкенте, состоявшихся 10 февраля, вручила авиакомпании «Сомон Эйр» эксплуатационное разрешение на осуществление полетов в аэропорт Ташкент с 20 февраля».

Однако в пресс-центре авиакомпании «Узбекистан хаво йуллари» «Озоди» сообщили, что по договоренности, «Сомон Эйр» должна была направить в адрес узбекского перевозчика соответствующие документы за несколько дней до даты первого регулярного рейса, однако этого сделано не было. По словам источника, подробная информация будет опубликована в ближайшее время на официальном сайте узбекской авиакомпании.

В понедельник, 20 февраля, таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» сообщила о том, что запланированный на понедельник первый рейс по маршруту Душанбе-Ташкент не состоялся по вине узбекской стороны.

Первым регулярным рейсом в Ташкент должны были вылететь 26 пассажиров.

Таджикский перевозчик сообщил, что в настоящее время руководством авиакомпании «Сомон Эйр» совместно с коллегами из авиакомпании «Узбекистан хаво йуллари» решаются некоторые технические вопросы, чтобы как можно скорее начать полеты по маршруту Душанбе-Ташкент-Душанбе.

Материал радио «Озоди» (Таджикской редакции радио «Свобода»)