Мирзияев выразил желание сохранить «традиционные отношения» с США

В связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Узбекистаном и США президенты двух государств направили друг другу поздравительные послания. Шавкат Мирзияев в своем послании, направленном Дональду Трампу, отметил, что является сторонником сохранения традиционных отношений, сформировавшихся между двумя странами, и вместе с тем, пригласил американский бизнес на «длительный срок» в Узбекистан.

19 февраля, в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Узбекистаном и США, на сайте пресс-службы президента Узбекистана было опубликовано поздравительное послание президента США Дональда Трампа своему узбекскому коллеге.

В тексте послания президента Трампа, в частности, говорится следующее: «В предстоящие годы я надеюсь на совместную с Вами работу по продвижению наших общих целей в области региональной безопасности и стабильности. Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Узбекистана и его соседей, а также Ваши усилия, направленные на построение более взаимосвязанной и процветающей Центральной Азии».

Однако из текста послания президента Мирзияева Трампу приводится лишь краткая цитата: «за прошедший период нам удалось существенно укрепить фундамент дружбы и партнерства, а наше многоплановое сотрудничество приобрело интенсивный и всеобъемлющий характер».

На сайте пресс-службы президента Узбекистана также сообщается о том, что «Шавкат Мирзияев особо отметил, что фундаментальные принципы и концептуальные основы внешней политики республики остаются незыблемыми. Узбекистан твердо привержен курсу на сохранение преемственности, последовательное углубление и динамичное развитие всесторонних отношений с Соединенными Штатами».

Вместе с тем, как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, Шавкат Мирзияев в своем поздравительном послании Дональду Трампу «выразил заинтересованность в долгосрочном присутствии американского бизнеса и расширении инвестиционно-технологического сотрудничества с ведущими корпорациями и компаниями США»..

Напомним, что 1 февраля, во время очередного заседания Американо-Узбекской торговой палаты в Ташкенте, в котором участвовали представители 30 крупных американских предприятий, министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана Эльёр Ганиев заявил о том, что узбекские власти заинтересованы в расширении американского бизнеса в стране.

На заседании Американо-Узбекской торговой палаты приняли участие представители таких крупнейших компаний США, как Baker & McKenzie, General Motors, Cameco, Honeywell International, General Electric, Nukem, Case New Holland Industrial, Caterpillar, John Deere, Coca-Cola, Zeppelin International и других.

Эльёр Ганиев, заявивший на заседании Американо-Узбекской торговой палаты о том, что по итогам 2016 года товарооборот между двумя странами составил 453 миллиона 800 тысяч долларов, привел в качестве примера сотрудничество с такими американскими компаниями, как General Motors, General Electric, Hilton, Hyatt.

В свою очередь, председатель Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм особо подчеркнула, что США видят Узбекистан в качестве основного партнера в Центральной Азии и заинтересованы в расширении эффективного сотрудничества с этой страной.

На сегодняшний день в Узбекистане осуществляют деятельность 164 предприятия с участием компаний США, включая 122 совместных предприятия и 42 предприятия со 100% иностранным капиталом.



В Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана аккредитованы представительства 29 американских компаний.

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