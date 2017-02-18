В Малайзии по делу об убийстве Ким Чон Нама задержали выходца из КНДР

В Малайзии задержан четвертый подозреваемый в убийстве Ким Чон Нама, старшего брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Мужчину – 47-летнего выходца из Северной Кореи – арестовали в ночь с пятницы на субботу.

Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту столицы Малайзии 14 февраля. По информации газеты The Times, убийство совершила группа из шести человек. По данным СМИ, мужчине набросили на лицо платок с быстродействующим ядом. Точной информации об обстоятельствах убийства нет – ближайшие к месту преступления камеры видеонаблюдения не работали.

В первые дни были задержаны трое человек – две женщины с вьетнамским и индонезийским паспортами и подданный Малайзии. По данным южнокорейских СМИ, за убийством могут стоять спецслужбы Северной Кореи.

Ким Чен Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. В последние годы он в основном жил за границей и публично критиковал власти Пхеньяна.