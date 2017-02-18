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Новости

Правительство Узбекистана создаст специальную комиссию для сотрудничества с МОТ

Здание кабинета министров Узбекистана.

Здание кабинета министров Узбекистана.

Кабинет Министров Узбекистана примет дополнительные меры для реализации ратифицированных республикой конвенций Международной организации труда.

На обсуждение вынесен проект постановления Кабинета Министров «О дополнительных мерах по реализации в 2017-2020 годах ратифицированных Республикой Узбекистан конвенций Международной организации труда (МОТ)».

Как сообщает Podrobno.uz, правительство намерено утвердить состав и положение Республиканской межведомственной комиссии по реализации ратифицированных конвенций Международной организации труда, комплекс мероприятий по их реализации.

Комиссия должна будет обеспечить координацию деятельности органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах и других организаций по обеспечению выполнения обязательств, вытекающих из ратифицированных конвенций Международной организации труда.

Также комиссия на основе системного мониторинга исполнения законодательства в сфере труда будет формировать доклады правительства по реализации международных трудовых стандартов в полном соответствии с требованиями контрольного механизма МОТ и международных обязательств республики.

Совету Федерации профсоюзов Узбекистана, Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан, Совету фермеров Узбекистана будет рекомендовано совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами принимать участие в осуществлении мониторинга и контроля за исполнением организациями норм и требований ратифицированных конвенций Международной организации труда, а также в проведении среди субъектов предпринимательства целенаправленной информационно-разъяснительной работы по вопросам применения трудовых норм, охраны труда, недопущения принудительного и детского труда.

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