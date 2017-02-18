Правительство Узбекистана создаст специальную комиссию для сотрудничества с МОТ

Кабинет Министров Узбекистана примет дополнительные меры для реализации ратифицированных республикой конвенций Международной организации труда.

На обсуждение вынесен проект постановления Кабинета Министров «О дополнительных мерах по реализации в 2017-2020 годах ратифицированных Республикой Узбекистан конвенций Международной организации труда (МОТ)».

Как сообщает Podrobno.uz, правительство намерено утвердить состав и положение Республиканской межведомственной комиссии по реализации ратифицированных конвенций Международной организации труда, комплекс мероприятий по их реализации.

Комиссия должна будет обеспечить координацию деятельности органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах и других организаций по обеспечению выполнения обязательств, вытекающих из ратифицированных конвенций Международной организации труда.

Также комиссия на основе системного мониторинга исполнения законодательства в сфере труда будет формировать доклады правительства по реализации международных трудовых стандартов в полном соответствии с требованиями контрольного механизма МОТ и международных обязательств республики.

Совету Федерации профсоюзов Узбекистана, Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан, Совету фермеров Узбекистана будет рекомендовано совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами принимать участие в осуществлении мониторинга и контроля за исполнением организациями норм и требований ратифицированных конвенций Международной организации труда, а также в проведении среди субъектов предпринимательства целенаправленной информационно-разъяснительной работы по вопросам применения трудовых норм, охраны труда, недопущения принудительного и детского труда.