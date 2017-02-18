В Бишкеке джип с российскими дипномерами проехал на красный и убил водителя микроавтобуса

Кыргызские СМИ утверждают, что машину использовал замгендиректора компании «Роснефть» в Кыргызстане Игорь Рясный.

В столице Кыргызстана Бишкеке вечером 16 февраля на пересечении улиц Фучика и Васильевского тракта произошла автомобильная авария. Джип Toyota Land Cruiser Prado с дипломатическими номерами посольства России проехал на красный свет и врезался в грузовой микроавтобус. Водитель микроавтобуса получил тяжелые повреждения и позже скончался в больнице.

Кыргызские СМИ утверждают, что ​джип использует глава заместитель генерального директора «Роснефть» в Кыргызстане Игорь Рясный, и именно он был за рулем в момент аварии. Помимо него в машине находился еще один человек, также сотрудник посольства. Ни сам Рясный, ни второй пассажир джипа не пострадали: сработали подушки безопасности.

Представители компании Кыргызнефтепродукт, которая представляет интересы Рос

Представители компании «​Кыргызнефтепродукт»​ которая представляет интересы «Роснефть» в Кыргызстане​, заявили что Рясный сидел на пассажирском сиденье, а кто был за рулем автомашины – не сообщили.

«Наш сотрудник Игорь Рясный не был за рулем автомашины Toyota Pradо, попавшей в ДТП 16 февраля», – сообщило руководство компании.

Пресс-секретарь посольства РФ в Бишкеке Дарья Пахомова подтвердила, что знает, что автомашина посольства попала в ДТП.

«Наши сотрудники поддерживают связь с родственниками погибшего. Мы окажем помощь семье погибшего. Возможно, будет некая компенсация», – сказала она.

Она также подчеркнула, что машина посольства выезжает «только по служебной необходимости» и в данном случае «выезд был по службе».



«Кто прав, а кто виноват, установит следствие. Мы скорбим и выражаем соболезнования семье погибшего в ДТП», – пояснила представитель посольства РФ.

«Касаемо статуса человека, находившегося за рулем внедорожника, то могу сказать, что у него статус дипломата», – подчеркнула Пахомова.

После этих заявлений МИД Кыргызстана отправил российской стороне ноту.

«Российской стороне была вручена нота МИД Кыргызской Республики относительно необходимости оказания всемерного содействия киргизским правоохранительным органам в расследовании произошедшего ДТП, включая обеспечение личного присутствия участника ДТП», – говорится в сообщении ведомства.

В октябре 2015 года сотрудник посольства России в Украине попал в аварию под Киевом и отказался проходить освидетельствование на алкоголь. Атташе также был защищен дипломатическим иммунитетом, так что полицейские смогли только оформить бумаги и взять показания у свидетелей.

Материал Настоящего времени