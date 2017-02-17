В Узбекистане всех предпринимателей обязали к 1 марта обзавестись терминалами для приема платежей по картам

К 1 марта 2017 года все субъекты предпринимательства, включая частных предпринимателей обязаны установить у себя расчетные терминалы для приема платежей от населения посредством пластиковых карт. Это требование содержится в постановлении «О мерах по дальнейшему совершенствованию денежного обращения и развитию расчетов с использованием пластиковых карт», которое президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал 15 февраля 2017 года, передает агентство «Фергана».

Причиной такого требования стал «низкий уровень поступления в кассы коммерческих банков наличных денежных средств от розничной торговли и сферы услуг из-за неприменения контрольно-кассовых машин и расчетных терминалов. В результате значительная часть наличной выручки отвлекается во внебанковский оборот», говорится в постановлении.

В нем также отмечается, что искусственное завышение или снижение цен на товары и услуги в зависимости от формы расчетов –​ наличными или по пластиковым картам –​ является нарушением и наказывается штрафом в размере 30 минимальных зарплат.

Государственному налоговому комитету, Ассоциации банков и Единому общереспубликанскому процессинговому центру дано всего десять дней на выявление точек, где отсутствует возможность платить картой. При этом проводимую ими инвентаризацию указано не считать налоговой проверкой. А Центральный банк должен срочно пересмотреть механизм передачи терминалов в аренду и их продажу предпринимателям, чтобы обеспечить последним более благоприятные условия по приобретению и использованию расчетных устройств. Центробанк также займется задачей краткосрочного потребительского кредитования населения при помощи пластиковых карт.

Таким образом, всего за две недели Узбекистан должен проделать то, чего не удалось добиться за несколько лет: дать жителям страны возможность использовать пластиковые карты всюду, где им удобно, пишет «Фергана».