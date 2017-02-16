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Новости

Президент Туркменистана освобождает свыше 800 осужденных

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Государственные СМИ Туркменистана сообщают, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов помиловал 828 осужденных. По сообщениям СМИ, эта амнистия приурочена ко Дню государственного флага, который отмечается в стране 19 февраля.

По сообщениям, указ об амнистии был подписан Бердымухамедовым 12 февраля «по давней и благородной традиции» на совместном заседании кабинета министров и государственного совета безопасности. Предшественник Бердымухамедова на посту президента Сапармурат Ниязов издавал аналогичный указ об амнистии ежегодно в священный для мусульман месяц Рамадан.

Бердымухамедов, авторитарный правитель, контролирующий практически все сферы жизни туркменского общества, ранее публиковал подобные указы несколько раз в год, обычно в канун государственных праздников.

По результатам предыдущего его акта помилования, объявленного в декабре в канун празднования Дня нейтралитета 12 декабря, из тюрем освободили 560 заключенных. Как правило, подобные акты милосердия не касаются заключенных, которых осудили по политически мотивированным обвинениям.

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