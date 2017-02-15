Основатель первого частного банка в Узбекистане вышел на свободу после 19-летнего заключения

Бывший владелец «Рустамбанка» – первого частного банка в Узбекистане – 69-летний Рустам Усманов вышел на свободу после 19-летнего заключения. Предприниматель в октябре 1998 года был приговорен к 14 годам тюрьмы по обвинению в экономических преступлениях. В 2012 году власти продлили срок его заключения еще на пять лет, которые он провел в печально известной колонии «Жаслык».

Информацию об освобождении из тюрьмы бывшего владельца «Рустамбанка» – первого частного банка в Узбекистане – 69-летнего Рустама Усманова «Озодлику» подтвердил один из его родственников:

– Дядю освободили 13 февраля в связи с окончанием срока заключения. Мы поехали в колонию «Жаслык», чтобы встретить его и привезли в Ташкент. Состояние у него не очень хорошее. Сейчас он лечится в амбулаторных условиях. Настроение у него хорошее. Благодарит Мирзияева за свое освобождение, – сообщил нашему радио один из родственников бывшего банкира.

Рустам Усманов считается одним из узбекских предпринимателей, который провел в колонии самый длительный срок.

Он вышел на свободу не по амнистии, а в связи с окончанием срока заключения.

Экономист Рустам Усманов, родившийся в 1948 году в городе Джалалабад в Кыргызстане, в годы горбачевской перестройки начал заниматься частным предпринимательством.

В 1987 году он открыл в Узбекистане пчеловодческое предприятие. Усманов заработал миллионы после того, как занялся разведением новой, приспособленной к условиям центральноазиатского климата породы красных червей «Олтин водий» («Золотая долина»), которые были выведены им на основе скрещивания знаменитых калифорнийских дождевых червей с местными особями.



В 1992 году он основал «Рустамбанк» – перчастный банк в Узбекистане.



Рустам Усманов являлся одним из предпринимателей, который оказался в поле зрения президента Ислама Каримова.



Однако спустя совсем немного времени «Рустамбанк», который считался одним из самых эффективных банков в Узбекистане, закрылся, а его владелец Рустам Усманов попал в немилость И. Каримову.



19 октября 1998 года Андижанский областной суд по уголовным делам приговорил Рустама Усманова к 14 годам лишения свободы по обвинениям в мошенничестве и незаконной купле-продаже иностранной валюты.

В октябре 2012 года, за несколько дней до выхода на свободу Рустаму Усманову предъявили обвинение в нарушении внутреннего порядка колонии и продилили срок заключения еще на 5 лет.



Несмотря на то, что бывший узбекский банкир был обвинен в совершении экономических преступлений, его родственники и правозащитники заявляли о том, что он является политическим заключенным.

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