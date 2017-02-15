Полиция Турции задержала возможного организатора теракта в клубе Reina

Турецкая полиция задержала предполагаемого организатора нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на заявление прокуратуры.



По данным издания, предполагаемый организатор был задержан в Стамбуле. Он является гражданином Франции турецкого происхождения. Подозреваемый был арендатором квартиры, в которой скрывался исполнитель теракта, уроженец Узбекистана Абдулкадыр Машарипов, добавляет издание.



​В новогоднюю ночь в клубе Reina в Стамбуле террорист Абдулкадир Машарипов открыл стрельбу по посетителям. Он ворвался в клуб, застрелив охранника. В результате нападения погибли 39 человек. Нападавший скрылся с места происшествия. По сообщению Daily Sabah, Машарипов поймал такси и уехал в другой район города.