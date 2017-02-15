В Малайзии убили брата лидера Северной Кореи. Основная версия – отравление

Ким Чен Нам, 45-летний сводный брат северокорейского лидера был убит в аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии. Об этом сообщают Reuters и CNN со ссылкой на местную полицию

Ранее в полиции подтвердили, что северокорейский гражданин с фамилией Ким скончался 13 февраля по дороге из аэропорта в госпиталь.

Южнокорейские Yonhap и телеканал Chosun утверждают, что Ким Чен Нама, попавшего в немилость на родине, отравили – две женщины укололи его шприцем в аэропорту и скрылись на такси.



По другой версии, неизвестная женщина в 8 утра по местному времени подошла к Ким Чен Наму в зоне вылета аэропорта и набросила ему на голову платок, пропитанный какой-то жидкостью.



Брат северокорейского лидера почувствовал жжение в глазах, позднее он умер по дороге в клинику, сообщило малазийское издание Malaysiakini со ссылкой на полицию. Ким Чен Нам собирался лететь в Макао.

Ким Чен Нам – старший из братьев нынешнего главы КНДР – с 2010 года живет за пределами Северной Кореи и неоднократно публично высказывался против династического правления.

Ким Чен Нам и Ким Чен Ын – сыновья бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира, умершего в 2011 году, но у них разные матери.