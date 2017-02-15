Белый дом рассказал о «жесткой позиции» Трампа по вопросу возврата Крыма Украине

Захват Крыма Россией «допустила» предыдущая администрация, а нынешний президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия вернет Крым Украине, сказал пресс-секретарь главы Соединенных Штатов Джон Спайсер.

По словам Спайсера, Трамп «занимает невероятно жесткую позицию по России».

«Он продолжает поднимать вопрос, связанный с Крымом, захват которого допустила предыдущая администрация», – сказал пресс-секретарь Трампа.

При этом в Белом доме рассчитывают, что Россия будет сотрудничать в вопросе разрешения кризиса.

«Президент Трамп дал четко понять, что он ждет от России содействия в деэскалации насилия в Украине и возвращения Крыма. В то же время он полностью рассчитывает на возможность налаживания отношений с Россией», – добавил Спайсер.

На прошлой неделе Спайсер говорил, что США не намерены снимать с России наложенные страной санкции, введенные после аннексии Крыма. Аналогичной позиции придерживается представитель США в ООН Никки Хейли.

До победы на выборах Трамп говорил, что народ Крыма «предпочел бы быть с Россией». Тогда он говорил, что в случае своего избрания рассмотрит вопрос о признании Крыма российским.