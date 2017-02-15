Сеть бензиновых заправок UzGazOil будет переименована

В Узбекистанесеть бензиновых заправок UzGazOil будет переименована. Об этом «Озодлику» на анонимных условиях сообщил представитель Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз».

По словам источника «Озодлика» в Национальной холдинговой компании (НХК) «Узбекнефтегаз», со следующей недели бензиновые автозаправки, которые до сегодняшнего дня работали под коммерческим брендом UzGazOil, будут называться «Узбекнефтегаз», и будут иметь фирменный знак НХК.

В 2011 году 100 процентов акций компании UzGazOil были переданы НХК «Узбекнефтегаз». Поэтому сегодняшние изменения – это естественный процесс, считает представитель Национальной холдинговой компании.

– Даже после того, как несколько лет назад UzGazOil полностью перешел в распоряжение государства, он смог сохранить свой бренд. Но сейчас заправки решили ребрендировать, чтобы негативные случаи, связанные с прежним брендом, не сказывались на компании, – заявил «Озодлику» представитель «Узбекнефтегаза».

Источник нашего радио, приближенный к руководству компании UzGazOil, сообщил, что новый логотип уже появился на многих заправках в столице.

– Мы ожидаем смены руководства вслед за ребрендингом. То есть, глава «Узбекнефтегаза» теперь автоматически станет и нашим руководителем. Мы хотим не только смены названия, но и методов работы в лучшую сторону, – заявил источник.

Напомним, что после ребрендинга автозаправок UzGazOil появились слухи об увольнении генерального директора компании Батыра Тураева. Однако источник «Озодлика» в «Узбекнефтегазе» опроверг эту информацию.

– Нет, Батыр Тураев никуда не ушел. Сейчас он каждый день приходит на работу. После ребрендинга никого не увольняли. Автозаправки тоже работают по-прежнему, – сообщил собеседник.

До 2010 года UzGazOil являлся дочерней структурой компании «Зеромакс» (Zeromax). Однако после закрытия «Зеромакс», UzGazOil был передан НХК «Узбекнефтегаз». После этого в UzGazOil сменилось руководство. В 2012 году на должность генерального директора компании был назначен Батыр Тураев, прежде работавший в «Зеромакс».

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