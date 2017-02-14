Советник Белого дома по нацбезопасности подал в отставку (видео)
Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант запаса Майкл Флинн в понедельник вечером покинул свой пост. Об этом сообщают американские средства информации, в распоряжении которых оказалось письмо Флинна с просьбой об отставке.
В своем письме Флинн приносит извинения за неумышленную передачу недостоверной информации о своем разговоре с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком вице-президенту Майклу Пенсу.
Отставка последовала вслед за информацией, появившейся несколько дней назад, что Флинн ввел в заблуждение вице-президента Пенса и других высокопоставленных представителей администрации, заверив их в том, что не обсуждал с послом России в США Кисляком последний пакет санкций, введенных Обамой за акции российских хакеров, имевшие место во время последней избирательной кампании.
По версии Флинна, его беседа с российским послом сводилась к взаимному обмену новогодними поздравлениями и другим маловажным темам.
Однако Генеральная прокуратура, как пишет американская пресса, довела до сведения Белого дома, что Флинн на самом деле говорил о санкциях с Кисляком по телефону в конце декабря и, скрыв это от администрации, превратился в потенциальный объект шантажа со стороны Москвы. Никакой секретной информации во время разговора Флинн не разгласил, но сам факт обсуждения с иностранным дипломатом важнейшего вопроса, до того как новый президент приступит к своим обязанностям и примет по нему свое собственное решение, является нарушением правил.
Американская контрразведка в штатном режиме прослушивала телефонные переговоры Сергея Кисляка.
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New York Times со ссылкой на свои источники в Белом доме пишет, что один из возможных преемников Флинна – генерал- полковник запаса и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Администрация Обамы вынудила Петреуса уйти в отставку, узнав, что он поделился служебной информацией со своим биографом.
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