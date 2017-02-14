В Таджикистане осужден убийца, заживо закопавший свою мать

Суд Кулябского региона Хатлонской области приговорил к 25 годам местного жителя, который заживо похоронил свою мать. Судья Назирбек Азизи сообщил, что осужденный – 24-летний житель Сарбанда Тагоймурод Миров в сентябре 2016 года в ходе семейного конфликта ударил свою мать лопатой по голове, а затем еще живую закопал во дворе ее собственного дома в Дангаре.

​Судебный процесс завершился в конце прошлой недели. По данным суда, Тагоймурод Миров, который обвинялся по статье 104 (убийство, совершенное с особой жестокостью) уголовного кодекса, полностью признал свою вину. По словам судьи, молодой человек потребовал от своей матери отдать ему все ее золотые украшения, но получив отказ, ударил ее лопатой по голове.

Об этом жестоком случае СМИ сообщили правоохранительные органы. Отмечалось, что труп 53-летней жительницы кишлака Кайнар Садафмо Нуровой был обнаружен в яме глубиной 1 метр возле отхожего места в доме 60-летнего жителя кишлака Рахшонзамин Дангаринского района. Руки, ноги и рот женщины были завязаны.

Соседи заметили исчезновение Садафмо, но Тагоймурод на все их расспросы отвечал, что она пропала без вести. Именно они обратились в милицию, и преступление было раскрыто. Родные убийцы, который ранее уже отбывал срок заключения за кражу, не намерены обжаловать приговор. Брат убитой женщины Фазлиддин Нуров в короткой беседе сообщил, что полностью удовлетворен приговором.

Эксперты отмечают, что в Таджикистане убийства близких родственников происходят на фоне тяжелых социально-экономических условий, упадка нравственных ценностей и преобладания меркантильного интереса.