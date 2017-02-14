«Хьюман Райтс Вотч»: Асад применил в Алеппо отравляющие вещества

Сирийские правительственные силы в течение заключительного месяца боев за Алеппо применяли токсичные химикаты при ударах по контролируемым оппозицией районам города, заявила сегодня правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч».



На основании телефонных и очных интервью со свидетелями и анализа видеоматериалов, фотографий и постов в социальных сетях задокументированы по меньшей мере восемь эпизодов за период с 17 ноября по 13 декабря 2016 года, когда вертолеты правительственной авиации сбрасывали хлор на жилые районы, иногда – по несколько баллонов. В результате погибли по меньшей мере 9 гражданских лиц, в том числе четверо детей, и около 200 получили ранения.



Удары наносились по тем районам, где правительственные силы планировали наступательные операции, очаги поражения начинаются на востоке и перемещаются в западном направлении вместе с линией боев.



«Картина эпизодов сброса хлора свидетельствует о том, что мы имеем дело не с личной инициативой отдельных, вышедших из под контроля акторов, а с частью общей военной стратегии занятия города, – говорит Уле Солванг, замдиректора «Хьюман Райтс Вотч» по чрезвычайным ситуациям. – Совет Безопасности ООН не должен оставлять без внимания применение химического оружия ни сирийскими властями, ни кем-либо другим».



Совет Безопасности пока еще не принимал мер по итогам работы Совместного механизма по расследованию ООН и Организации по запрещению химического оружия (СМР ООН-ОЗХО), который идентифицировал части и подразделения правительственных сил, ответственные за прежние случаи боевого применения хлора в Сирии. Необходимо ввести санкции в отношении их командования, считает «Хьюман Райтс Вотч».

192 государства – участника Конвенции о запрещении химического оружия 1993 года (КЗХО) должны отреагировать на продолжающиеся нарушения Дамаском основополагающих норм этого международного договора и принять меры по обеспечению его неукоснительного соблюдения в интересах упрочения всеобъемлющего режима запрета химической войны, считает «Хьюман Райтс Вотч».



Случаи сброса хлора вертолетами правительственных сил на контролируемую оппозицией территорию отмечаются в Сирии по меньшей мере с апреля 2014 года. Это вещество широко используется в гражданском обороте, однако оружейное использование любых токсичных химикатов запрещено КЗХО, к которой Сирия присоединилась в октябре 2013 года. «Хьюман Райтс Вотч» также задокументировала применение сирийскими правительственными силами в августе 2013 года зарина и «Исламским государством» в августе 2016 года – иприта.