Стамбульский стрелок просит себе смертного приговора

Абдулкадыр Машарипов, напавший в новогоднюю ночь на ночной клуб Reina в Стамбуле, попросил суд вынести ему смертный приговор. Об этом сообщило турецкое издание Sabah.

Как пишет турецкое интернет-издание Sabah, несмотря на отмену смертной казни в Турции, попросил судей, чтобы они вынесли ему смертельный приговор.

В настоящее время в Турции продолжается судебный процесс по делу 34-летнего выходца из Узбекистана Абдулкадыра Машарипова, известного также по прозвищу «Абу Мухаммед Хорасани».

Во время предварительных показаний Машарипов заявил о том, что приказ о нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле он получил от эмира из сирийского города Ракка, который боевики запрещенной во многих странах экстремистской группировки «Исламское государство» провозгласили « столицей» своего халифата.

Во время своих первых показаний Машарипов также признался, что вначале планировал совершить теракт на главной площади Стамбула – «Таксим». Однако из-за усиленных мер безопасности на площади, он решил напасть на посетителей ночного клуба Reina.

В результате вооруженного нападения 1 января на стамбульский ночной клуб Reina погибло 39 человек, 65 было ранено.

Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».

Абдулкадыр Машарипов был задержан в Стамбуле, спустя 16 дней после совершения теракта.

Машарипов признался, что приехал в Турцию из Ирана в январе 2016 года, некоторое время он жил в городе Конья, затем получил приказ от боевиков «Исламского государства» совершить теракт в Стамбуле.

Однако ни правительство, ни официальная пресса в Узбекистане до сегодняшнего дня не дали никакой официальной информации про Абдулкадыра Машарипова.

Спустя день после совершения теракта в Стамбуле, российское информационное агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах Узбекистана о том, что спецслужбы этой страны изучают ситуацию, связанную с задержанием Машарипова.

Чуть позже турецкое агентство Anadolu сообщило о том, что Абдулкадыр Машарипов является выходцем из узбекского города Коканд. По данным агентства, Машарипов жил в городе Фергане и шесть лет назад уехал из Узбекистана в Афганистан.

По данным агентства, он был внесен в список разыскиваемых в Узбекистане лиц из-за членства в террористической организации.

​Как сообщило турецкое агентство, узбекские спецслужбы тесно сотрудничают с турецкими коллегами по делу Машарипова и заявили о своей готовности предоставить им данные следствия о действиях террориста в Узбекистане.

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