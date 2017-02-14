Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
В мире

Стамбульский стрелок просит себе смертного приговора

Стамбульский стрелок Абдулкадыр Машарипов до (справа) и после нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле.

Стамбульский стрелок Абдулкадыр Машарипов до (справа) и после нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле.

Смотреть комментарии

Абдулкадыр Машарипов, напавший в новогоднюю ночь на ночной клуб Reina в Стамбуле, попросил суд вынести ему смертный приговор. Об этом сообщило турецкое издание Sabah.

Как пишет турецкое интернет-издание Sabah, несмотря на отмену смертной казни в Турции, попросил судей, чтобы они вынесли ему смертельный приговор.

В настоящее время в Турции продолжается судебный процесс по делу 34-летнего выходца из Узбекистана Абдулкадыра Машарипова, известного также по прозвищу «Абу Мухаммед Хорасани».

Во время предварительных показаний Машарипов заявил о том, что приказ о нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле он получил от эмира из сирийского города Ракка, который боевики запрещенной во многих странах экстремистской группировки «Исламское государство» провозгласили «столицей» своего халифата.

Во время своих первых показаний Машарипов также признался, что вначале планировал совершить теракт на главной площади Стамбула – «Таксим». Однако из-за усиленных мер безопасности на площади, он решил напасть на посетителей ночного клуба Reina.

В результате вооруженного нападения 1 января на стамбульский ночной клуб Reina погибло 39 человек, 65 было ранено.

Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».

Абдулкадыр Машарипов был задержан в Стамбуле, спустя 16 дней после совершения теракта.

Машарипов признался, что приехал в Турцию из Ирана в январе 2016 года, некоторое время он жил в городе Конья, затем получил приказ от боевиков «Исламского государства» совершить теракт в Стамбуле.

Однако ни правительство, ни официальная пресса в Узбекистане до сегодняшнего дня не дали никакой официальной информации про Абдулкадыра Машарипова.

Спустя день после совершения теракта в Стамбуле, российское информационное агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах Узбекистана о том, что спецслужбы этой страны изучают ситуацию, связанную с задержанием Машарипова.

Чуть позже турецкое агентство Anadolu сообщило о том, что Абдулкадыр Машарипов является выходцем из узбекского города Коканд. По данным агентства, Машарипов жил в городе Фергане и шесть лет назад уехал из Узбекистана в Афганистан.

По данным агентства, он был внесен в список разыскиваемых в Узбекистане лиц из-за членства в террористической организации.

​Как сообщило турецкое агентство, узбекские спецслужбы тесно сотрудничают с турецкими коллегами по делу Машарипова и заявили о своей готовности предоставить им данные следствия о действиях террориста в Узбекистане.

При использовании наших материалов ссылка на «Озодлик» обязательна

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG