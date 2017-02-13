Число эвакуируемых в районе дамбы в Калифорнии возросло

По сообщениям властей, на севере американского штата Калифорния поручено эвакуировать 188 тысяч жителей районов, прилегающих к крупнейшей в стране дамбе, из-за размытия ее аварийного водосброса.

«Дано распоряжение о немедленной эвакуации с низовья Оровилла и из районов вниз по течению», – говорится в заявлении шерифа округа Бьютт 12 февраля.

Исполняющий обязанности директора местного департамента по контролю водных ресурсов Билл Кройл сказал, что 12 февраля ремонтные работы на размытом аварийном водосбросе не проводились. Озеро Оровилл находится в 240 километрах от города Сан-Франциско и 235-метровая дамба Оровилл является самой высокой в стране.

Ранее в воскресенье власти заявляли о плане сбросить валуны с вертолетов в попытке перекрыть трещину.

По сообщениям властей, вода начала вытекать из аварийного водосбросного сооружения дамбы Оровилл 11 февраля после того, как продолжительные осадки повредили основное водосбросное сооружение. В результате существует угроза размытия основания бетонной стены и бесконтрольного сброса воды из озера Оровилл.

После объявления эвакуации на 99-м шоссе сотни автомашин застряли в пробке.