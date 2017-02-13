«В политике нет постоянных друзей и постоянных врагов»: зачем Кремль хочет дружить с «Талибаном»

Россия вновь заинтересовалась Афганистаном и сегодня выступает союзником «Талибана» – по политическим, экономическим и военным причинам. Какие стратегические задачи Москва сегодня преследует в Кабуле, и насколько устойчивы ее отношения с исламистами? Интервью с афганским политологом Спином Танаем.

Почти через 40 лет после введения советских войск в Афганистан и через 30 лет после того, как последний русский солдат перешел через реку Амударья, Россия вновь заинтересовалась этой страной. Причины – самые разные: политические, экономические, военные и прочие.

Почему Москва вновь пытается договариваться с Кабулом и о чем, и каковы ее стратегические задачи Афганистане? Корреспондент Настоящего Времени Шахида Якуб расспросила афганского политолога Спином Таная.

–​ С середины прошлого года появились сообщения, что Россия стала все более активно участвовать в событиях в Афганистане.

– Первая причина, по которой это произошло – то, что Россия хочет занимать в Азии такое место, как было раньше. Они признают, что то, что с Афганистаном случилось в советское время – это была ошибка. Но, с другой стороны, они хотят занимать в Афганистане такое же место, как и в других странах и в других политических сферах.

Еще одна причина, естественно, – угроза, которая, они думают, существует для России со стороны «Исламского государства» (ДАИШ), исламистских экстремистов. В Афганистане давно нет такой анархии. В Афганистане есть государство, которое поддержано Западом, Америкой и их союзниками.

–​ Но мы постоянно слышим, что «​Талибан»​ отступает, или что ведутся бои между «Талибаном» и правительственной армией. Таким образом, складывается впечатление, что афганское правительство не совсем контролирует ситуацию на всей территории страны.

– «​Традиционные» бои, как говорится «Талибан» вести не в состоянии. Но они могут доставить каким-то образом головную боль не только афганскому правительству, но и американцам, и их афганским союзникам.

–​ Раньше мы говорили, что в Афганистане идет противостояние правительства и «​Талибана»​, но сейчас там появилась третья сила – «​Исламское государство», которая ненамного страшнее, мне кажется, чем «​Талибан»​?

– Вы правы, ДАИШ или так называемое «Исламское государство» – эта группа появилась в 2015 году в Афганистане, И сейчас эта группа активна на востоке Афганистана и даже в нескольких местах на севере. Мне кажется, что Россия ищет такие силы, в том числе, в «Талибане», чтобы «Талибан» боролся против «ИГ».

–​ Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что «Талибан»​ – это та сила в Афганистане, с которой надо считаться, фактически он признал легитимность этой структуры. При этом много лет «Талибан» в России считали террористической организацией.

– Вы правы. Дело в том, что каждое государство (и политики особенно), ищут свои выгоды. Как говорится, в политике нет постоянных друзей и постоянных врагов. Поэтому да, если когда-то «Талибан» был врагом для российских политиков, то сегодня, может быть, они больше не враги. Тем более, что Россия сейчас надеется, что «Талибан» в какой-то степени сможет создать проблемы (headaches – НВ) для американцев.

И, мне кажется, что да, «Талибан» получает оружие от российской стороны. Но, опять же, это не очень сильное вооружение.

–​ Но «Талибан»​ же может его использовать не только против так называемого «ИГ», но и против правительственных войск?

– Россия сейчас думает, что разговоры могут принести лучшие плоды, чем военная помощь.

Беседовала Шахида Якуб, корреспондент Настоящего времени