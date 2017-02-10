Власти Парижа намерены защитить Эйфелеву башню от террористов

Власти Парижа планируют построить вокруг Эйфелевой башни стеклянный пуленепробиваемый забор для дополнительной защиты от террористов, сообщил агентству Reuters источник в мэрии Парижа.

Строительство должно быть закончено к осени, рассказали чиновники газете Le Parisien. Вокруг Эйфелевой башни уже установлено металлическое ограждение – его возвели как «временное» на период проведения чемпионата Европы по футболу в июне прошлого года. Несмотря на меры предосторожности, футбольные фанаты в ходе массовых беспорядков прорвали полицейское оцепление и перелезли через забор.

Новый защитный барьер станет выше существующего: планируется установка листов пуленепробиваемого стекла высотой 2,5 метра. Согласно проекту, его сооружение будет стоить около 20 млн евро. Проект стеклянной стены должна утвердить специальная комиссия, и одобрить министерство защиты окружающей среды.

В проект включается также реорганизация схемы пешеходного движения около башни. Некоторые подходы к 324-метровой достопримечательности будут полностью перекрыты. «Во время работы по обеспечению безопасности Эйфелевой башни мы ведем консультации с самыми влиятельными архитекторами Франции, и все изменения по возможности будут вписаны в городское окружение», – сказал заместитель мэра Парижа по вопросам туризма Жан-Франсуа Мартинс.

В год башню посещают не менее семи миллионов человек. В ноябре 2015 года Париж подвергся террористической атаке. Погибли более 130 человек.