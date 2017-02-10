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Новости

Власти Парижа намерены защитить Эйфелеву башню от террористов

Эйфелевая башня.

Эйфелевая башня.

Власти Парижа планируют построить вокруг Эйфелевой башни стеклянный пуленепробиваемый забор для дополнительной защиты от террористов, сообщил агентству Reuters источник в мэрии Парижа.

Строительство должно быть закончено к осени, рассказали чиновники газете Le Parisien. Вокруг Эйфелевой башни уже установлено металлическое ограждение – его возвели как «временное» на период проведения чемпионата Европы по футболу в июне прошлого года. Несмотря на меры предосторожности, футбольные фанаты в ходе массовых беспорядков прорвали полицейское оцепление и перелезли через забор.

Новый защитный барьер станет выше существующего: планируется установка листов пуленепробиваемого стекла высотой 2,5 метра. Согласно проекту, его сооружение будет стоить около 20 млн евро. Проект стеклянной стены должна утвердить специальная комиссия, и одобрить министерство защиты окружающей среды.

В проект включается также реорганизация схемы пешеходного движения около башни. Некоторые подходы к 324-метровой достопримечательности будут полностью перекрыты. «Во время работы по обеспечению безопасности Эйфелевой башни мы ведем консультации с самыми влиятельными архитекторами Франции, и все изменения по возможности будут вписаны в городское окружение», – сказал заместитель мэра Парижа по вопросам туризма Жан-Франсуа Мартинс.

В год башню посещают не менее семи миллионов человек. В ноябре 2015 года Париж подвергся террористической атаке. Погибли более 130 человек.

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