После нападения на ночной клуб отношение к узбекам в Стамбуле значительно ухудшилось

В сообщении МВД Турции говорится, что в ходе масштабной спецоперации, проведенной в 29 провинциях страны с 30 января по 6 февраля, задержаны в общей сложности 820 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство». Сообщается, что среди задержанных есть граждане Узбекистана.

По данным активистов узбекской диаспоры в Турции и трудовых мигрантов в этой стране, только в самом Стамбуле были задержаны десятки узбекистанцев, нелегально проживавшие на территории страны.

Как сообщила турецкая полиция, у задержанных во время последних рейдов были изъяты различные документы, цифровые материалы, два пистолета, четыре автомата, а также боеприпасы.

До задержания 820 человек МВД Турции сообщило об аресте 780 человек, 350 из которых являются иностранными гражданами.

Масштабные рейды против сторонников террористической группировки «Исламское государство» («ИГ») начались в Турции после вооруженного нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, которое произошло в ночь на 1 января этого года.

«ИГ» взял на себя ответственность за теракт в ночном клубе.

В результате этого нападения, в совершении которого обвиняется выходец из Узбекистана Абдулкадыр Машарипов, погибли 39 человек, десятки людей получили ранения.

Машарипов был арестован в Стамбуле спустя 16 дней после теракта. В беседе с «Озодликом» проживающие в Турции узбеки сообщили о том, что после этого теракта отношение местных жителей к ним значительно ухудшилось.

Собеседник из Ташкента по имени Мухаммад, проживающий ныне в Турции, рассказал нашему репортеру о том, что в последнее время в Стамбуле участились случаи проверок иностранных граждан. Он говорит, что сейчас даже «стесняется» говорить кому-либо о своем гражданстве.

– На улицах участились проверки документов. У кого нет разрешения на проживание в Турции, их увозят в отделения полиции и проверяют на причастность к «ИГ». Кроме этого, очень много проверяют мобильные телефоны. Проверки участились даже в аэропорту. Даже когда кто-то спрашивают, я стесняюсь говорить, что я из Узбекистана, – говорит нашему репортеру Мухаммад.

В беседе без микрофона с репортером «Озодлика» один из узбекских предпринимателей сказал о том, что после вооруженного нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, отношение местных жителей к узбекам в Турции значительно ухудшилось.

– Я живу в Стамбуле. После нападения на ночной клуб, отношение соседей к нам сильно изменилось. Имею ввиду в худшую сторону. Они начали часто спрашивать нас: «Оказывается, на ночной клуб напал узбек?» Вчера ко мне домой пришел мастер по ремонту стиральных машин. Узнав о том, что я тоже являюсь узбеком, он начал смотреть на меня с неким опасением, и очень странно разговаривал со мной, – рассказывает нашему радио узбекский предприниматель, проживающий в Стамбуле.

Гражданин Таджикистана Абдулахад Абдулмаджид говорит «Озодлику», что большей частью местные СМИ «приложили усилия» для формирования в обществе негативного мнения об узбеках.

– Если сказать честно, то в обществе действительно начали негативно относиться к узбекам. В турецких СМИ начали агитацию, называя их «узкоглазыми». Чтобы возбудить ненависть народа, журналисты, говоря о них, подчеркивали их происхождение, говоря узбекские турки, уйгурские турки, – говорит собеседник из Таджикистана Абдулахад Абдулмаджид.

В беседе с нашим репортером заместитель председателя международного общества Туркестанского сотрудничества Намоз Нормумин сказал, что после нападения на ночной клуб Reina отношение к узбеком в Стамбуле немного ухудшилось.

– Потому что в некоторых СМИ, точнее в частной прессе, по телевизору совершившего теракт назвали «узбекским террористом». В связи с этим мы провели акцию протеста, выступили с заявлением. Мы требовали, чтобы СМИ не называли национальность или страну происхождения таких людей, потому что у террориста не бывает ни родины, ни нации, – сказал Намоз Нормумин.

Еще один собеседник «Озодлика» из города Карши Самат Джуллиев живет сейчас в Анкаре. Он говорит, что после теракта в ночном клубе Reina не заметил в турецкой столице негативного отношения со стороны местных жителей к людям узбекской национальности.

– В Анкаре к нам отношение не изменилось. Они одинаково хорошо относятся и к узбекам, и к кыргызам и туркменам. Возможно, что в Стамбуле наблюдается иная ситуация. Однако в Анкаре такое не наблюдается, – сказал нашему репортеру

- Бизларга нисбатан ўзгаргани йўқ. Ўзбек, қирғиз, қозоқ ва туркманни бир хил кўришади. Истанбулда бўлиши мумкин. Аммо Анқарада бу нарса сезилмайди, - деди Самат Жуллиев.

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