В Узбекистане началась массовая конфискация имущества за коммунальные долги
Жители Зафарабадского района Джизакской области Узбекистана пожаловались «Озодлику», что специальная группа из десяти человек ходит по домам местных жителей, чтобы произвести конфискацию имущества должников за газ и свет (электроэнергию). Подобные случаи происходят и в других областях Узбекистана.
Как рассказывает «Озодлику» собеседник по имени Бахтияр, проживающий в Зафарабадском районе Джизакской области, пришедшая на днях в его дом вместе с видеооператором, сотрудниками милиции и прокуратуры специальная группа конфисковала его скот и телевизор в счет погашения долга за газ и электроэнергию. Этот случай был также высмеян в карикатуре интернет-издания Eltuz.com.
Инженер службы газа Джизакской области заявил «Озодлику», что ранее должников за газ предупреждали, что в случае неуплаты ими долгов, их дела будут переданы в суд, а имущество – конфисковано.
По его словам, в области 300 человек были привлечены к ответственности в качестве крупных должников за газ.
Сотрудник службы газа Джизакской области говорит, что мероприятия по конфискации имущества должников усилились после призывов в январе этого года президента Шавката Мирзияева о применение соответствующих мер в отношении должников за газ и электроэнергию.
После этого, как говорит наш собеседник, администрация Джизакской области создала специальную группу из десяти человек, которая посещает дома должников.
– В эту группу входят представители прокуратуры, милиции и суда. Они приходят в дом должника, там же прокурор возбуждает уголовное дело, суд на месте выносит решение, а затем у должника отбирают имущество, будь то телевизор или скот, – говорит нашему радио инженер службы газа Джизакской области.
Данное мероприятие проводится на основании постановления Кабинета министров № 283, согласно которому пристав имеет право описать имущество должника для определения суммы долга.
В ходе беседы с жителями других регионов Узбекистана репортеру нашего радио стало известно о том, что и в других регионах республики должников за газ электроэнергию начали привлекать к ответственности. Собеседники из Андижана и Ташкентской области сообщили «Озодлику», что дела должников за газ переданы в суд.
Один из жителей Янгиюльского района рассказал нашему репортеру, что в повестке в суд указано, что в случаи неисполнения законных требований судебного исполнителя, должник за газ будет привлечен к штрафу от пяти до десяти минимальных размеров заработной платы, либо в принудительном порядке приведен в суд сотрудником правоохранительных органов.
Напомним, что о создании специальной группы по взысканию задолженности физических лиц за поставленный газ и электроэнергию сообщил заместитель премьер-министра Гуломжон Ибрагимов в ходе поездки 21 января президента Шавката Мирзияева в Каракалпакстан.
– По взысканию долгов создана специальная группа из числа сотрудников прокуратуры, начальников милиции, налоговой инспекции, а также представителей хокимиятов. Эта группа взыщет все долги до 1 августа 2017 года, – заявил заместитель премьер-министра Гуломжон Ибрагимов.
Стоит отметить, что в зимний период многие узбекистанцы годами живут без газа и электроэнергии. Власти объясняют это усилением нагрузки на электро- и газовые источники в зимний период. Во многих районных и областных центрах природный газ и электричество отпускается населению в ограниченных количествах.
В последнее время жители Узбекистана начали жаловаться еще и на то, что долги за газ начисляются даже в тех районах, куда годами не поступает газ.
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