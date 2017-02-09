Владимир Путин может приехать в Узбекистан в феврале текущего года

В феврале президент России Владимир Путин совершит турне по Центральной Азии. Он посетит Таджикистан и Кыргызстан, а также, возможно, Казахстан и Узбекистан, сообщает российское интернет-издание Lenta.ru.

Если Путин посетит сразу четыре столицы – Душанбе,Бишкек, Алматы и Ташкент, это станет самой масштабной за последние годы поездкой российского президента по региону.



Сразу после оглашения результатов президентских выборов в Узбекистане Владимир Путин пригласил уверенно одержавшего победу главу Республики Шавката Мирзияева посетить Москву с официальным визитом. Встреча лидеров, как ранее анонсировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков состоится в ближайшие два-три месяца. Однако не уточняется, где именно. Не исключено, что первым в гости приедет Путин.



«Если российский президент посетит Душанбе и Бишкек, то логично было бы заехать и в Ташкент. Если нет договоренности о приезде Мирзияева в ближайшее время в Москву, – считает научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института Востоковедения РАН Станислав Притчин. – Обстоятельный разговор двух лидеров предпочтительней, чем краткосрочный визит вежливости. Кроме того, основной упор в сотрудничестве Узбекистан делает на двусторонние отношения, и многое зависит от того, какой диалог выстроится у президентов».



Одним из основных вопросов в повестке станет военно-техническое сотрудничество. Ташкенту, как и Душанбе, необходимо эффективнее противостоять опасности, исходящей из соседнего Афганистана.



Напомним, в ноябре 2016 года Россия и Узбекистан подписали договор о развитии военно-технического сотрудничества на следующий год. Кроме того, реализуется программа модернизации и переоснащения вооруженных сил Узбекистана современным российским вооружением и военной техникой до 2020 года.