В Вашингтоне официально представлен телеканал «Настоящее время»

На пресс-конференции в Вашингтоне президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Томас Кент официально представил новый проект нашей медиакорпорации – телеканал «Настоящее время». По мнению Кента, этот телеканал должен стать заметным явлением на рынке русскоязычных средств массовой информации. Название сети «Настоящее время» описывает задачи нового канала – обеспечить русскоязычную аудиторию правдивой, актуальной и объективной информацией, уверены организаторы проекта.

«Настоящее время» ведет круглосуточное вещание в интернете и телеэфире. Миссия канала – обеспечить русскоязычной аудитории во всем мире доступ к объективной информации и стать альтернативой кремлевским средствам массовой информации. Основу вещания составляют выпуски новостей, информационные программы, выходящие на ежедневной основе с 2015 года, а также подготовленные Русской службой Радио Свобода ток-шоу по актуальным вопросам общественной жизни. Телеканал также демонстрирует документальные фильмы, в том числе киноленты, снятые в рамках проекта Русской службы Радио Свобода «Признаки жизни».

«Возглавляемая Радио Свободная Европа/Радио Свобода в сотрудничестве с «Голосом Америки» цифровая сеть «Настоящее время» является достижением Совета управляющих по вопросам вещания», – заявил генеральный директор этой организации Джон Лансинг. «Настоящее время» повысит маневренность, эффективность и результативность сетей Совета управляющих по вопросам вещания (BBG), позволит нам более эффективно решать проблемы в быстро меняющейся глобальной медиасреде», – заверил он. BBG является Советом попечителей всего зарубежного вещания США, включая Радио Свободная Европа/Радио Свобода и «Голос Америки».

Для распространения программ «Настоящего времени» создана сеть, включающая в себя 32 кабельных канала на Украине, в Грузии, Молдавии, Латвии, Литве, Эстонии, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане, Германии и Израиле. Прямое видеовещание доступно для более чем 7 миллионов абонентов 36 спутниковых, кабельных и других сетей. Вещание также осуществляется посредством цифровых платформ filmon.tv и MeGoGo, которыми ежемесячно пользуются более 100 миллионов человек, а также через спутник Eutelsat Hotbird-8, сигнал которого доступен для 135 миллионов семей – от Исландии до Турции.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода – входящая в систему международного вещания США некоммерческая медиакорпорация – ставит своей задачей распространение ценностей демократии и гражданского общества, обращаясь к аудитории тех стран, в которых свобода прессы либо запрещена или ограничена властями, либо пока не стала нормой жизни общества.