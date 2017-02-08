Таксист-мигрант предупреждает коллег о росте агрессии среди российских пассажиров

В Москве таксист-мигрант из Таджикистана Абдулхаким Давидов подвергся нападению со стороны не раз судимого мужчины. Обратившийся в редакцию «Озодлика» Давидов, предупредил работающих в России коллег о том, что в последнее время пассажиры в России стали более агрессивными.

26-летний Абдулхаким Давидов из Яванского района Таджикистана на протяжении последних семи лет работает таксистом в Москве.

Молодой человек, обратившийся в Московский офис «Озодлика», рассказал о том, что в ночь на 5 января подвергся нападению нападению со стороны националиста.

– Я отвез его по указанному им адресу – из Кутузовского проспекта до района Строгино. Но не сказал ничего лишнего, в руках держал баклажку с пивом. Когда я привез его к дому, он сказал мне: «Подержи баклажку». Я подумал, что он хочет дать мне деньги, но, порывшись в кармане, он вытащил нож и ударил меня ножом. Он нанес мне пять ножевых ранений. Он был пьян, к тому же маньяком... Я вышел из машины, он тоже вышел с ножом в руках. Он набросился на меня, я стал защищаться баклажкой. Он ударил меня ножом в бровь. Вдруг, успокоился и бросил нож. Я позвонил в полицию и «скорую». Пока они приехали, уложил его на землю и удерживал, – рассказывает Абдулхаким.

В больнице выяснилось, что агрессивно настроенный мужчина нанес Абдулхакиму Давидову ножевые ранения в область лба, в челюсть, плечо, руку и шею. В отделении полиции Кунцевского района Москвы сообщили о том, что мужчина, нанесший ножевые ранения таксисту-мигранту, является жителем Москвы, 1996 года рождения. По данным правоохранительных органов, ранее обвиняемый неоднократно был судим. Но пока полиция не комментирует причину нападения на таксиста-мигранта.

Как сообщил репортеру «Озодлика» представитель полиции Кунцевского района, 5 февраля мужчина, нанесший ножевые ранения таксисту-мигранту Абдулхакиму Давидову, был задержанна 48 часов. 6 февраля суд должен был вынести решение о его аресте в период предварительного следствия.

Полиция не разглашает имя напавшего на таджикского мигранта.

В беседе с репортером нашего радио Абдулхаким Давидов, лечущийся дома после выписки из больницы, говорит, что готовится к отъезду на родину, где его ждут престарелая мать, жена и трое детей.

Через нашу редакцию он обратился к своим коллегам-водителям, в частности, к тем, кто работает таксистом в Москве с тем, чтобы они были осторожны в рабочее время и всегда имели при себе средства защиты.

По словам Абдулхакима Давидова, это не первый случай нападения на него со стороны агрессивного пассажира.

– Он ударил меня ножом в лоб, сейчас область вокруг глаз полностью опухшая. Вчера я не могу открыть глаза, сегодня мое состояние намного лучше. Этого парня привели в отделение, у меня взяли расписку, я написал заявление. Благодарю бога – этот парень не попал ножом в мой глаз или сердце. Я не мог повернуть шею. На первый взгляд он не был похож на хулигана, показался мне спокойным парнем, но вдруг неожиданно ударил меня ножом. В 2012 году мне угрожали в салоне моего автомобиля. Тогда я успел захватить ключи от машины и выбежать из салона. Отец рассказал матери о случившемся со мной, после чего мать настояла, чтобы я вернулся. Сегодня купил билет на самолет, улетаю домой. Сегодня 75 процентов таксистов в Москве – это наши ребята из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Я прошу вас донести до них мою просьбу: «Ребята, будьте осторожны на работе!», – сказал в конце беседы с репортером «Озодлика» таксист-мигрант из Таджикистана Абдулхаким Давидов.

По данным Московского информационно-аналитического центра «Сова», несмотря на то, что в последнее время в России по сравнению с предыдущими годами уменьшилось количество преступлений по мотиву расовой или национальной ненависти, в обществе все еще сильны ксенофобские и националистические настроения.

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