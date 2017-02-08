В результате схода лавины под Алматы погиб российский рефери

В горах близ Алматы после схода снежной лавины погиб гражданин России. Официальный представитель комитета по ЧС министерства внутренних дел Казахстана Руслан Иманкулов сказал «Азаттыку» (Казахской редакции радио «Свобода»), что сход снежной лавины в ущелье Шымбулак на западном склоне произошел вчера в 14 часов 7 минут по местному времени. В результате погиб гражданин России 1986 года рождения, который являлся рефери, сообщил Иманкулов.

По предварительным данным комитета, катание было «внетрассовым», добавил он.

Медики, по информации комитета, констатировали смерть в 16 часов 14 минут. «Когда выкопали, он был еще живой… к сожалению, спасти его не удалось», – сказал представитель комитета.

В районе схода лавины находился второй российский гражданин. По сведениям комитета, он не пострадал. По сообщениям местных СМИ, погибший являлся техническим судьей Универсиады.