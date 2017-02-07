В Ташкенте сгорел ресторан «Манас»

В Ташкенте произошел пожар в ресторане «Манас».

Как сообщило 7 февраля интернет-издание «Новости Узбекистана», пожар произошел в здании ресторана «Манас» (Manas), расположенного на улице Усмана Носира.

В 11:31 по местному времени на место происшествия выехало семь пожарных машин.

Очевицы пожара в узбекской столице говорят, что слышали звук взрыва. Однако источник в Главном управлении пожарной безопасности УВД Ташкента не подтвердил эту информацию. По его словам, пожар продолжается, на месте работают пожарные.

Пострадавших при пожаре в ресторане «Манас» нет, в настоящее время сотрудники Главного управления пожарной безопасности УВД Ташкента изучают причины возникновения пожара.