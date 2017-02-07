Журналист Fox News пообещал извиниться перед Путиным в 2023 году

Ведущий американского телеканала Fox News, журналист Билл О'Рейли заявил, что не намерен в ближайшие годы приносить извинения за свое высказывание в адрес президента России Владимира Путина. «Я работаю над извинениями, но это может занять некоторое время, – сказал О'Рейли в понедельник в телеэфире. – Если хотите, можете проверить это году в 2023».

В вышедшей в эфир в воскресенье беседе с президентом США Дональдом Трампом журналист назвал Путина «убийцей», пытаясь добиться от американского лидера более подробных разъяснений того, почему тот уважает российского коллегу. Телеведущий не сказал, кого, по его мнению, убил Путин.

В Кремле сочли высказывания О'Рейли «недопустимыми и оскорбительными» и заявили, что ожидают извинений от телекомпании.

Ответ Трампа журналисту Fox News пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков комментировать не стал. Американский президент отметил, апеллируя к войне 2003 года в Ираке: «У нас есть много убийц. Вы думаете, наша страна такая невинная?»