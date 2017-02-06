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Узбекистан

Независимого журналиста Дильмурода Саидова лишили права на амнистию

Независимый журналист и правозащитник из Узбекистана Дильмурод Саидов.

Независимый журналист и правозащитник из Узбекистана Дильмурод Саидов.

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В Узбекистане журналиста и правозащитника Дильмурода Сайида лишили права воспользоваться амнистией, объявленной по случаю 24-летия Конституции. По словам его общественного защитника Абдурахмана Ташанова, специальная комиссия, рассмотревшая 2 февраля дело Саидова, не дала положительную характеристику его поведению.

На презентации, состоявшейся 20 января этого года в посольстве Германии в Ташкенте, руководитель общества прав человека Узбекистана «Эзгулик» Василя Иноятова говорила о том, что Дильмурода Саидова могут выпустить на свободу в начале февраля месяца.

– Мы предполагали, что на фоне серии освобождений из заключений активистов гражданского общества наш коллега и друг Дильмурод Саидов также в скором времени сможет вернуться к себе домой. К сожалению, недавно стало известно, что он не попал под амнистию, срок назначенного ему наказания тоже не был сокращен. Помимо этого, недавно наше общество получило его письмо, в котором он пишет, что все его жалобы не доходят до адресата, – говорит «Озодлику» представитель «Эзгулика» Абдурахман Ташанов, являющийся одновременно общественным защитником Саидова.

По его словам, Дильмурод Саидов уже отправил письменные жалобы на имя Генерального прокурора Узбекистана Ихтиёра Абдуллаева и Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсмана) Улугбека Мухаммадиева, в которых заявил, что все написанные им жалобы не доходят до адресатов.

По мнению журналиста Саидова, прокуратура Кашкадарьинской области закрывает глаза на данные правонарушения, говорит нашему радио правозащитник Ташанов.

Также в своем письме обществу «Эзгулик» Саидов сообщил о том, что несколько дней назад смог отправить по электронной почте в соответствующие инстанции «не дошедшие до них» жалобы.

– В своих жалобах он написал, что заведенное в отношении него уголовное дело является сфабрикованным, и попытался доказать, что следствие и судебные процессы проходили с грубейшими процессуальными нарушениями. Однако он написал нам, что у него не осталось надежы на то, что все его жалобы будут полностью изучены, а уголовное дело – отменено, – говорит репортеру «Озодлика» Абдурахман Ташанов, общественный защитник Дильмурода Саидова.

Между тем, младший брат Дильмурода Саидова Обид Саидов сообщил нашему репортеру об ухудшении состояния здоровья старшего брата и через наше радио обратился к международным организациям с просьбой не оставаться равнодушными к его судьбе.

– Во время нашей последней встречи я заметил, что брат потерял ровно половину своего веса, который он имел в первые годы нахождения в тюрьме. Кроме того, его сильно беспокоит хронический туберкулез, которым он страдает несколько лет. Меня мучает то, что мой брат находится в очень плачевном психологическом состоянии, – сказал нашему радио Обид Саидов.

Напомним, что активист Ташкентского областного филиала общества прав человека Узбекистана «Эзгулик» Дильмурод Саидов был обвинен в вымогательстве и в 2009 году был приговорен Тайлакским районным судом по уголовным делам Самаркандской области к 12,5 годам лишения свободы. Известно, что сейчас он пребывает в Каршинской колонии.

Как неустанно заявляют международные и местные правозащитники, Саидов был осужден по фальшивым обвинениям за свою профессиональную деятельность.

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