Сын Тахира Юлдаша рекрутирует молодежь в ИГИЛ

Сын лидера Исламского движения Узбекистана (ИДУ) находился в провинции Сари-Пуль на северо-западе Афганистана, где рекрутирует местную молодежь в ряды ИГИЛ (запрещенная террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта», «Исламское государство», ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ), сообщает агентство «Фергана» со ссылкой на интернет-издание Tolo News.

По данным «Центра Гумилева», губернатор провинции Сари-Пуль Мохаммад Захир Вахдат рассказал, что сын Тахира Юлдаша некоторое время назад был в некоторых селениях на границе уездов Сайёд и Коштепа, а затем покинул эту территорию, но эта информация не подтверждена.

Имя сына Тахира Юлдаша не приводится, о нем практически ничего не известно. По данным «Ферганы», он родился в узбекском городе Намангане в начале 1990-х годов. В 1993 году Тахир Юлдаш сбежал из Узбекистана в Афганистан вместе с детьми и родственниками. Ими и их единомышленниками впоследствии было создано ИДУ. В 2014 году, уже после гибели Тахира Юлдаша (он был убит в 2009-м), ИДУ объявило о присоединении к ИГИЛ.

Губернатор Сари-Пуля выразил обеспокоенность сложившейся в провинции ситуацией в области безопасности, сообщив, что террористы действуют в районе Кохистанат и необходимо срочно начать там широкомасштабную военную операцию. Точных данных о численности антиправительственных групп в провинции у него нет, но она превышает 4000 человек. Среди них как боевики движения «Талибан», так и те, кто называет себя «даишевцами» (представителями ИГИЛ).

По словам председателя Совета провинции Сари-Пуль Мухаммада Нур Рахмони, главная база боевиков ИГИЛ находится в местечке Шохтут уезда Сайёд, тренировочные лагеря талибов расположены на территории уездов Кохистанат, Созма Кала и в селении Лаки в центре провинции Сари-Пуль. По данным Рахмони, в Сари-Пуле действуют порядка 3000 боевиков антиправительственных групп, ими руководит отставной пакистанский генерал Шайх Нидо Мухаммад Надим. Инструкторами и тренерами этих боевиков являются иностранные граждане, местные жители зачастую не понимают их языка.