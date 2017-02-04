Узбекский правозащитник Уктам Пардаев оштрафован судом по обвинению в незаконном извозе

Джизакский правозащитник Уктам Пардаев приговорен городским судом к выплате штрафа в размере 50 минимальных зарплат, это почти семь с половиной миллионов сумов ($2270 по официальному или $1100 по реальному курсу). Пардаев признан виновным по статье 176.3 («Занятие деятельностью по перевозке пассажиров автомобильным транспортом без лицензии») Кодекса Узбекистана об административной ответственности, сообщает агентство «Фергана».

Правозащитник рассказал корреспонденту агентства, что 10 января 2017 года примерно в 11 часов утра по пути домой он решил подвезти четверых голосовавших человек – «чисто из человеческих соображений, а не из-за денег». При этом стоимость проезда не озвучивалась ни самим Пардаевым, ни его пассажирами. Внезапно машину остановили работники налоговой инспекции, они составили протокол о том, что Пардаев занимается частным извозом, не имея соответствующей лицензии.

«Я просто хотел людям сделать добро, никаких денег у них не просил. У меня не изъяли никаких денег в качестве вещественных доказательств, так как я ничего с пассажиров не брал. Но работники налоговой взяли у всех четверых объяснительные о том, что они думали, что я вез их за тысячу сумов», – рассказал Пардаев. Из четверых пассажиров только один подтвердил, что водитель не заводил речь о деньгах.

Как пишет «Фергана», суд должен был состояться 26 января, Пардаев пришел, но ему сообщили, что заседание перенесено на 2 февраля и на него придут все четверо свидетелей. Но 2 февраля пришел лишь один – составивший протокол работник налоговой службы Жавлон Шерханов. Он сообщил, что другие свидетели (пассажиры) – отказались давать какие-либо пояснения, а он взял объяснительную только у одного пассажира.

По словам Пардаева, когда его остановили и обвинили в незаконном извозе, он попросил составить протокол о том, что никаких денег при нем не было, но сотрудники налоговой службы отказались. Шерханов возразил, что Пардаев такого протокола не требовал, поэтому он его и не составлял.

«Из четверых допрошенных свидетелей один сообщил суду, что он поднял руку и остановил меня, сказал, что едет до станции, и сел в машину, но никаких денег у него я не просил и не говорил, сколько будет стоить подвоз. «Я, говорит, думал, что как в обычном такси, при выходе дам водителю тысячу сумов, – рассказал Пардаев. – В итоге суд, не проверив ни мои доводы, ни довод свидетеля, не дав моим показаниям и показаниям свидетеля объективную оценку, абсолютно незаконно, на основании лишь голословных и ничем не подтвержденных показаний одного свидетеля закончил судебный процесс, оштрафовав меня на 50 размеров минимальной заработной платы».

«Ума не приложу, где я возьму такие деньги, я в шоке, – признается правозащитник. – Если не заплачу этот штраф, они не вернут мне автомобиль. В настоящее время я просто-напросто не могу прокормить свою семью, а тут – такое беззаконие и такой произвол в судах Джизака. Это что же получается: если кто-то скажет, что он хотел дать мне килограмм наркотиков, то меня вот так на пустом месте могут осудить на 20 лет? Это притом, что наш президент Шавкат Мирзияев говорит, что суды должны обеспечить верховенство закона, его точное соблюдение и исполнение».

Напомним, Уктам Пардаев – председатель Джизакского отделения Независимой организации прав человека Узбекистана, один из немногих оставшихся в этой стране правозащитников, открыто защищающих граждан от произвола чиновников и силовиков. Он не раз задерживался сотрудниками правоохранительных органов. К примеру, в сентябре 2012 года во время хлопковой кампании, в ходе которой узбекские правозащитники стараются документировать факты принудительного труда взрослых и детей, он был взят под стражу и приговорен к 15 суткам ареста. В конце декабря 2015 года Уктаму Пардаеву, арестованному месяцем ранее, предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Узбекистана – за оскорбление, мошенничество и получение взятки – в рамках сфабрикованного против правозащитника уголовного дела. Прокурор просил приговорить его к заключению на срок в 7 лет и 8 месяцев, но 11 января 2016 года Пардаев, по словам его брата, был осужден на три года заключения условно.

По данным ИГНПУ (Инициативной группы правозащитников Узбекистана), Пардаев был освобожден в зале суда по амнистии, объявленной в связи с днем Конституции республики. По некоторым данным, Пардаеву объявили, что ему запрещено заниматься правозащитной деятельностью сроком на три года, однако письменного подтверждения этого запрета не предоставили. В марте 2016 года Международный форум защиты прав трудящихся (International Labor Rights Forum) наградил Пардаева премией Labor Rights Defenders Awards-2016.