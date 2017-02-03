Британский парламент разрешил премьер-министру Терезе Мэй начать процедуру выхода из Евросоюза

Британский парламент на заседании в среду официально разрешил премьер-министру страны Терезе Мэй начать «брекзит» – процедуру выхода из Евросоюза.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил по этому поводу, что «принято историческое решение».

«Мы покидаем Евросоюз, но не покидаем Европу, – заявил он. – Мы всегда вносили и будем вносить свой позитивный вклад в развитие континента».

«За» выход Великобритании из ЕС проголосовали 498 депутатов парламента, против – лишь 114.

Получить одобрение решения о «брекзите» в Парламенте ранее потребовал от правительства Верховный суд Великобритании.

Самым большим сюрпризом голосования стал раскол среди членов Лейбористской партии, чье руководство было «против» «брекзита». Как показало голосование, лишь 47 членов партии остались верны этой позиции, а 168 поддержали выход из ЕС. Среди консерваторов-тори при этом «против» выхода страны из ЕС проголосовал единственный политик, бывший канцлер Кеннет Кларк. Также категорически против "брекзита" высказались представители Шотландской партии SNP.

Уже в ближайшее время премьер Тереза Мэй подаст в Брюссель запрос о приведении в действии статьи 50 соглашения ЕС, которая регулируется процесс «развода». Эксперты ранее предполагали, что полностью процесс может занять два года, но как в реальности будут проходить процедуры размежевания – неизвестно: ранее никогда в истории ЕС эта статья не применялась.​

На практике это может означать, что британские министры и законодатели сразу после подачи запроса будут исключены из всего спектра вопросов, которые будут обсуждаться в Брюсселе. Будет ли Великобритания после подачи запроса продолжать перестать платить взносы в ЕС – пока неясно.

Великобритания провела референдум о выходе из Евросоюза в июне 2016 года. «За» выход высказались 52% британцев (17,41 млн человек), «против» – 48% (16,14 млн человек). После того, как были объявлены итоги референдума в Великобритании ушел в отставку премьер Дэвид Кэмерон, который не поддерживал «брекзит» и его место заняла Тереза Мэй, которая обещала, что проведет процесс «развода» с ЕС.