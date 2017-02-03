В Андижане имамы участвуют на «пятикратных собраниях», пишут статьи и занимаются сбором материальной помощи

1 февраля Андижанское областное представительство Духовного управления мусульман Узбекистана (ДУМУ) поручило имамам на местах заняться сбором финансовой или материальной помощи от богатых людей и раздать их малообеспеченным семьям. Как сообщил «Озодлику» один из главных имамов мечети в одном из районов Андижанской области, по телефону им поручили фотографировать процесс передачи матпомощи малообеспеченным семьям и каждую среду предоставлять эти фотографии в областное представительство ДУМУ.

Заседательская суетня

О том, что главным имамам в районах Андижанской области поручили организовать сбор материальной или финансовой помощи малообеспеченным семьям, «Озодлику» сообщил один из главных имамов районной мечети в этой области.

По его словам, сбор матпомощи малообеспеченным семьям – это не единственная забота андижанских имамов на сегодняшний день. Последние четыре года главные имамы всех районов Андижанской области по меньшей мере раз в неделю должны побывать в Андижанском областном представительстве ДУМУ, которое находится в селе «Джалабек» в Алтынскульском районе.

По неизвестным имамам причинам, 1,5 месяца назад проведение ежемесячных собраний было приостановлено. Однако 31 января этого года областное представительство ДУМУ снова возобновило проведение регулярных собраний.

Как рассказал «Озодлику» главный имам мечети в одном из районов Андижанской области, в минувший вторник состоялось сразу два собрания.

– Первое собрание началось в 10 часов утра, второе закончилось приблизительно в 5 часов вечера, – говорит собеседник.

По его словам, на проведенном 31 января собрании были рассмотрены следующие вопросы:

увлечение имамов многоженством;

требование имамов оплатить их услуги за проведение религиозных обрядов в иностранной валюте (на примере города Ташкента);

уменьшение количества статей, написанных имамами;

занятость имамов предпринимательством и уделение ими все меньше внимания намазам (молитвам) в своих мечетях;

нежеление имамов мечетей вводить в банковский оборот денежные поступления.

Сообщивший об этом имам из Андижана говорит репортеру «Озодлика», что после участия на собрании в Андижанском областном представительстве ДУМУ главных имамов районных мечетей обязали провести аналогичные собрания в своих районах и донести всю информацию всем остальным имамам на местах.

Кроме того, от главных имамов районных мечетей в Андижанской области потребовали каждую неделю лично приезжать в Андижан для получения тезисов пятничных проповедей.

Имам-хатибы не успевают к пятничным проповедям

Ранее «Озодлик»​ сообщал о том, что из-за проведения различных собраний многие имам-хатибы на местах опаздывали к пятничным проповедям, а во многих случах даже были вынужедны отложить их проведение.

– Сегодня в мечети «Аммор ибн Ясир» в Андижанском районе одноименной области не было имам-хатиба для проведения пятничной молитвы. Представьте себе, в пятницу главного имама не оказалось в мечети. Когда мы спросили причину его отсутствия, нам сказали, что начальники СНБ (Службы национальной безопасности – Ред.) вызвали его на собрание, – говорил в марте прошлого года нашему радио один из слушателей радио «Озодлик». Помимо этого, он отправлял в нашу редакцию фотографию, на которой запечатлены прихожане мечети «Аммор ибн Ясир», которые в день пятничной молитвы сидят в ожидании главного имама.

От имамов ​требуют писать статьи

В беседе с репортером нашего радио еще один имам из Андижана рассказал также о том, что руководство Андижанского областного представительства ДУМУ требует от каждого местного имама регулярно писать статьи и публиковать их в Интернете, либо в местной прессе.

– На вчерашнем собрании говорили об одном нашем коллеге из Алтынкульского района, который в прошлом году написал более 300 статей. Я удивляюсь, как он успел написать столько статей, о чем он писал!?, – задается вопросом имам из Андижана.

По его словам, в прошлом году он смог написать около 30 статей и опубликовать их в местной прессе и одном из интернет-сайтов.

– В Андижанском областном представительстве ДУМУ даже есть специальный сотрудник, который занимается приемом статей, написанных местными имамами, – говорит он.

​Чуть ранее в беседе с репортером «Озодлика» ферганский правозащитник Абдусалом Эргашев говорил о том, что имамов в Андижанской области заставляют писать статьи.

После беседы с главными имамами мечетей в трех районах Андижанской области репортер нашего радио связался по телефону с главой Андижанского областного представительства ДУМУ Нуриддином-домлой. Однако после того, как наш репортер представился, имам бросил трубку и отключил телефон.

Однако представитель Духовного управления мусульман Узбекистана в Ташкенте пообещал нашему репортеру изучить данную ситуацию в Андижанской области и принять необходимые меры:

– Пусть эти имамы, которые пожаловались вам, напишут нам заявление. Мы обязательно рассмотрим их, – заявил не представившийся сотрудник ДУМУ.

Также он заявил, что ДУМУ никогда не давал распоряжений о сборе материальной или финансовой помощи для малообеспеченных семей.

– Для получения тезисов пятничных проповедей не обязательно ехать в центр. Каждый имам может скачать их на нашем веб-сайте, также мы делаем рассылку этих тезисов по электронной почте, – сказал нашему репортеру сотрудник ДУМУ.

Но вместе с тем, он подтвердил информацию о том, что узбекских имамов обязывают писать статьи на определенные темы:

– Мы делаем это для того, чтобы они шли в ногу со временем. Но никто не просит их писать по 300-400 статей в год! Это ведь уму непостижимо!, – заявил в конце разговора с репортером «Озодлика» представитель ДУМУ, базирующегося в Ташкенте.

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