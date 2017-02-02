В Душанбе запустили продажу авиабилетов в Ташкент

Таджикская авиакомпания «Сомон-Эйр» (Somon Air) запустила с 1 февраля продажу билетов на авиарейс Душанбе-Ташкент. По данным авиакомпании, регулярные авиарейсы из Душанбе в Ташкент начнутся 20 февраля. Стоимость билета в один конец составляет 1164 сомони (около 150 долларов США). Это будет первый полет, соединяющий столицы двух соседних республик.

Как говорится в сообщении, распространенном пресс-службой таджикской авиакомпании «Сомон-Эйр» (Somon Air), в зимний период авиарейс Душанбе-Ташкент будет осуществляться один раз в неделю (в понедельник), в летний период – два раза в неделю (в понедельник и четверг).

Открытие нового авианаправления позволит таджикистанцам летать транзитом через Ташкент в другие страны мира.

Ожидается, что регулярные авиарейсы между Душанбе и Ташкентом начнутся с 20 февраля. Из таджикской столицы самолет вылетит в 10:00 по местному времени, время в полете составит 45 минут, время вылета из Ташкента – в 12:00 по местному времени. Пробный технический рейс с участием делегации авиакомпании «Сомон-Эйр» пройдет 10 февраля.

По данным пресс-службы таджикской авиакомпании, на этой встрече будут решены все производственные и технические моменты по данному рейсу с представителями узбекской авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».

Стоимость билета в одну сторону составляет от 1164 сомони (около 150 долларов США) с учетом сборов. Такая стоимость обусловлена прежде всего тем, что аэропортовые сборы на обслуживание одного пассажира в аэропорту Ташкента составляют 76 долларов.

Но как сообщила пресс-служба «Сомон-Эйр», на встрече в Ташкенте планируется обсудить возможность снижения тарифов на обслуживание в аэропорту Ташкента и в случае получения скидки цены на билеты на данном направлении могут быть пересмотрены.



Как сообщило радио «Озоди» (Таджикская редакция радио «Свобода»), в Душанбе запущена продажа электронных билетов.

Однако пресс-служба узбекской авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» сообщила о том, что билетов по направлению Ташкент-Душанбе в продаже пока нет:

​– Мы тоже слышали о том, что в Душанбе «Сомон-Эйр» продает билеты. Но у нас они пока не продаются. Эти предложения пока находятся на утверждении у руководства. Поэтому я пока не могу сказать вам что-то конкретное, ​– заявил сотрудник пресс-службу узбекской авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».

В советское время самолеты курсировали между столицами Узбекистана и Таджикистана по несколько раз в сутки, кроме того, были рейсы между другими городами – Ленинабадом (ныне Худжандом), Бухарой, Самаркандом и Термезом.

Авиасообщение между двумя странами было прервано в 1992 году после начала гражданской войны в Таджикистане. ​

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