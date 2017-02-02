«Абу Сахий» остался без импортных товаров: цены резко подскочили, некоторые магазины закрылись

По словам одного из предпринимателей, отоваривающегося на оптовом рынке «Абу Сахий» в Ташкенте, за последнюю неделю цены на этом рынке резко выросли. Из-за отсутствия товаров некоторые владельцы вынужденно закрыли свои магазины. Проверка на рынке «Абу Сахий» и задержка на таможне товаров, отправленных через одноименную фирму, стали основной причиной сложившейся ситуации.

Как рассказывает «Озодлику» один из джизакских предпринимателей, который 30 января побывал на оптовом рынке «Абу Сахий» в Ташкенте, цены на этом рынке резко выросли из-за уменьшения количества товаров.

​– Из-за того, что Карго не работает, цены на многие товары в «Абу Сахий» резко подскочили. У торговцев закончился товар, так как уже целый месяц товар на этот рынок не поступает. Некоторые торговцы просто прекратили работу, потому что они не могут заплатить налоговикам ежедневную наличную оплату в размере 4,5 миллионов сумов, ​– говорит джизакский предприниматель.

Как говорит нашему репортеру еще один узбекский предприниматель, занимающийся продажей компьютеров и компьютерных комплектующих, на рынке «Абу Сахий» в основном подорожали электротовары.

​– К примеру, ноутбуки подорожали на 100-200 тысяч сумов (около 14-28 долларов США по курсу «черного рынка» валют). Я покупал компьютерные комплектующие в «Абу Сахий». Но сегодня мне многие торговцы заявили, что не работают из-за отсутствия товара. Мои знакомые, которые торгуют турецкой одеждой на рынке «Чорсу», также сообщили, что товар закончился, что в «Абу Сахий» товар не поступает, ​–​ говорит предприниматель.

В беседе без микрофона с репортером «Озодлика» еще один узбекский предприниматель, занимающийся импортом продукции из Китая, сказал, что в течение последних трех недель товар на рынок «Абу Сахий» не поступал.

–​ Прошел 21 день, как мой товар, отправленный из Китая, прибыл в Ташкент. Но мне его не выдают. Говорят, что товар стоит на таможне. Когда я спросил у начальников базара, они мне сказали: «Не торопитесь, пожалуйста, вы получите свой товар в феврале, там идет небольшая проверка». Между тем, цены растут ежедневно. Мои знакомые, которые раньше хотели купить магазин на рынке «Абу Сахий», уже отложили свои планы, – говорит узбекский предприниматель.

По словам ташкентской предпринимательницы Шоиры Содикбековой, ее подруги-предпринимательницы, работающие на рынке «Абу Сахий», до сих пор не смогли получить свой товар, отправленный из Турции накануне Нового года.

– Мои подруги, у которых есть магазин в «Абу Сахий», отправили товар из Турции накануне Нового года. Но они до сих пор не смогли получить свой товар в Ташкенте. Когда они обратились к представителям в Турции, то те заявили, что отправили весь товар. Но в Ташкенте говорят, что товар еще не поступил. Все это время предпринимателей мытарят. Ведь их не один-два человека, их очень много. Поэтому многие были вынуждены приостановить свою предпринимательскую деятельность, – говорит репортеру «Озодлика» ташкентская предпринимательница.

В ходе освещения данной темы репортер нашего радио в течение всего дня пытался связаться по телефону с администрацией рынка «Абу Сахий» в Ташкенте, чтобы получить комментарий относительно сложившейся на рынке ситуации. Но никто в администрации рынка не ответил не его телефонные звонки.

Напомним, что «Озодлик» и ранее сообщал о том, что узбекские предприниматели не могут получить свои товары, отправленные в страну из-за рубежа через фирму «Абу Сахий».

В конце января в беседе без микрофона с репортером нашего радио представитель Государственного таможенного комитета Узбекистана подтвердил информацию о том, что клиенты фирмы «Абу Сахий» не могут свои товары с начала нового года.

Согласно имеющимся в распоряжении «Озодлика» документам, фирма «Абу Сахий» принадлежит Тимуру Тилляеву, супругу младшей дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова Лолы Каримовой-Тилляевой.

«Озодлик» уже обращался за комментарием к адвокату семьи Тилляевых с просьбой прокомментировать информацию о проверках в Узбекистане деятельности фирмы «Абу Сахий», в частности, о проверках, связанных с доставкой и документированием товаров, ввозимых этой фирмой из-за рубежа. Также наш репортер просил адвоката этой семьи прокомментировать информацию о том, что узбекские клиенты «Абу Сахий» не могут получить свои товары в Узбекистане.

Вот какой письменный ответ наша редакция получила на свои вопросы от адвоката семьи Тилляевых:

«Как мы уже отмечали вам ранее, «Абу Сахий» платит налоги и никогда не пользовался привилегиями по освобождению от уплаты налогов и таможенных пошлин. Утверждения об обратном являются ложью. Кроме того, деятельность «Абу Сахий» не проверяется узбекскими властями, в отношении компании не было выдвинуто никаких обвинений. Объем бизнеса в последнее время снизился из-за сезона праздников, но данное обстоятельство не является чем-то сверхъестественным; такое происходит ежегодно примерно в это же время. «Абу Сахий» продолжают работать в прежнем режиме».

Однако адвокат семьи Тилляевых не ответил на вопрос «Озодлика» о том, по какой причине узбекские предприниматели не могут получить в Ташкенте свои товары, отправленные из-за рубежа через фирму «Абу Сахий».

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