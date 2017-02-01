Направлявшиеся в Кыргызстан вагоны с углем сошли с рельсов в Казахстане

Шесть вагонов грузового поезда с углем, который направлялся в Кыргызстан, сошли с рельсов в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС КР.

По ее данным, авария произошла утром 31 января близ села Мерке в Жамбылской области. В составе было всего 57 вагонов, последние 6 сошли с рельсов.

В поезде были четыре гражданина Кыргызстана, никто не пострадал.

Представители «Кыргыз темир жолу» совместно с казахстанскими коллегами выясняют причины аварии.