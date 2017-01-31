В отделении полиции в Санкт-Петербурге убит 39-летний мигрант из Узбекистана

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с убийством 39-летнего узбекского мигранта в ночь на 28 января в отделении полиции Пушкинского района. В совершении преступления обвиняется рецидивист, который был доставлен в отделение полиции по обвинению в убийстве другого человека.

Рецидивист забил до смерти узбекского мигранта

В ночь на 28 января в одной из камер отделения полиции Пушкинского района Санкт-Петербурга был убит 39-летний трудовой мигрант из Узбекистана. На вопрос репортера «Озодлика» о причинах смерти гражданина Узбекистана в отделении полиции представитель управления полиции Санкт-Петербурга Вячеслав Степченко сообщил о том, что убитый мигрант был доставлен в полицейское отделение по причине нарушения мигранционного законодательства Российской Федерации:

– По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. Личность убитого установлена. Гражданин Узбекистана был доставлен в отделение полиции по причине нарушения миграционного законодательства. Следствие ведет управление Следственного комитета России по Санкт- Петербургу, – сообщил нашему репортеру Вячеслав Степченко.

Как стало известно «Озодлику», мужчина, убитый в 3 часа ночи с 27 на 28 января в изоляторе дежурного отделения полиции Пушкинского района Санкт-Петербурга являлся гражданином Узбекистана, 1977 года рождения.

Однако полиция пока не разглашает данных о личности убитого мигранта.

В совершении убийства обвиняется 24-летний житель Санкт-Петербурга, который был доставлен в отделение полиции по обвинению в совершении другого преступления.

В Следственном Комитете России по Санкт- Петербургу заявили, что в настоящее время изучают причину помещения узбекского мигранта, задержанного за административное правонарушение, в одну камеру с опасным рецидивистом.

По предварительной версии следователей, в «обезьяннике» между преступником-рецидивистом и задержанным узбекским мигрантом произошла словесная перепалка, в результате чего рецидивист жестоко избил руками и ногами своего сокамерника.

Мигрантов заключают под стражу безосновательно

В последнее время в редакцию «Озодлика»​ поступает все больше сообщений о том, ​что в крупных городах России сотрудники полиции безосновательно задерживают и доставляют в отделения полиции трудовых мигрантов из стран Центральной Азии.

В беседе нашим репортером собеседник по имени Эльбек, который работает в городе Подольск, говорит, что в последнее время российские полицейские проявляют бесчеловечное отношение к мигрантам:

– Они задерживают, а после высылают из страны даже тех, у кого все в порядке с документами! При задержании первый или второй раз они еще прощают, не грозят депортацией. Я даже не понимаю, для чего они так поступают! Мы ведь платим и за патент, и за кварплату, развиваем их бизнес, как минимум платим штраф! В последнее время полицейские задерживают мигрантов безосновательно, раньше мы могли отделаться, заплатив им 500-1000 рублей. Но сейчас они поступают очень жестко и бесчеловечно.

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