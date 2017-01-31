Назарбаев обозначил в послании «приоритеты»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о начале реализации ряда проектов в рамках совместной с Китаем инвестиционной программы «по созданию производств в Казахстане», сообщает «Азаттык» (Казахская редакция радио «Свобода»).

«Договоренности с китайской стороной достигнуты. Объекты обозначены. Нужно конкретно работать. Это будут современные производства с созданием порядка 20 тысяч новых рабочих мест для казахстанцев, – говорится в послании Назарбаева народу Казахстана. – На сегодня начата реализация шести проектов, а два проекта уже запущены».

Это послание президента Казахстана Нурсултана Назарбаева народу Казахстана опубликовано на сайте его пресс-службы в ночь на 31 января. О намерении обратиться с посланием в письменной форме Назарбаев объявил вчера вечером. В послании указаны «приоритеты», которые, как считается во власти, призваны обеспечить «устойчивое продвижение в число 30 передовых стран».

Среди приоритетов, в том числе, указана борьба с коррупцией и меры по поддержанию экономики. В частности, говорится о необходимости предоставить Национальному банку «больше прав для оперативного контроля за состоянием банков» и об усилении ответственности аудиторских компаний. Отмечается также о необходимости добиться повышения доверия к судебной системе и о важности исключения «любого неправомерного влияния на деятельность судей».

В этом послании Назарбаева говорится и о вопросах борьбы с «финансированием деструктивных сил и связями зарубежными террористическими организациями» и необходимости проводить работу «по предупреждению пропаганды религиозного экстремизма».

Подобная «работа», согласно посланию Назарбаева, помимо тюремных учреждений, коснется и социальных сетей. Меры предлагается включить в государственную программу по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017–2020 годы, следует из послания Назарбаева.

На прошлой неделе Назарбаев в телевизионном обращении заявил о намерении передать некоторые из своих полномочий парламенту и правительству.

В письменном послании Назарбаева упоминается также и о борьбе с киберпреступностью. «Поручаю правительству и комитету национальной безопасности принять меры по созданию системы «Киберщит Казахстана», – говорится в послании Назарбаева.