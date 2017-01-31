В Квебеке подозреваемому в нападении на мечеть предъявлены обвинения

Канадскому студенту предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве шести человек в мечети в столице канадской провинции Квебек. Сообщается, что 27-летний Александр Биссоннетт, о котором известно, что он придерживался крайне правых взглядов, также обвиняется в пяти эпизодах попытки убийства. Мохамед эль-Кадир, канадец марокканского происхождения, также задержанный по этому делу, теперь проходит как свидетель.

В полиции стрельбу в мечети 29 января называют «нападением одиночки». И премьер-министр страны Джастин Трюдо, и премьер провинции Филипп Кюяр назвали атаку, в результате которой погибли шестеро и 17 человек получили ранения, терактом против мусульман. В обращении к парламенту Трюдо заявил миллиону мусульман, проживающих в Канаде: «Мы с вами. 36 миллионов сердец разбились вместе с вашими. Знайте, что мы ценим вас».

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с главой канадского правительства выразил соболезнования в связи с произошедшим. Мэр столицы Франции Парижа объявил, что в полночь в память о жертвах нападения и как «братское послание» Канаде погаснут огни Эйфелевой башни.